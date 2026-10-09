La cura di Gasperini nella sosta: un piano totale per la Roma
Il lavoro durante la sosta
Cos’hanno fatto dunque Svilar, Gollini, Hermoso, Wesley, Molina, Rensch, Cristante (fino all’infortunio), De Roon, Pellegrini, Dybala e Malen, undici calciatori di cui 7 considerabili titolari, dal 20 settembre alla ripresa di martedì? Hanno guadagnato allenamenti pieni e completi, hanno alternato lo sforzo fisico al recupero senza forzature, ma soprattutto hanno evitato di giocare, fare scarico, prepararsi a una rifinitura e poi giocare di nuovo, ripetendo questo ciclo in modo meccanico. Borelli e Boccolini, i due storici collaboratori di Gasp che si occupano della preparazione atletica, hanno potuto insistere coi calciatori rimasti a Trigoria su un lavoro uniforme e su alcuni dettagli muscolari, preparando programmi di lavoro accurati e individuali tra campo e palestra. La parte tecnica - Gasp, il vice Gritti e l’altro collaboratore Fumagalli - si è invece dedicata ad approfondimenti tattici, provando varie situazioni di campo col pallone e senza. Un esempio su tutti: Pellegrini ha potuto finalmente testare la sua affinità con Malen e Dybala; l’anno scorso potè farlo solo per dieci giorni; poi Paulo si fece male e quando è ritornato a disposizione per il rush finale del campionato ai box c’era Lorenzo. Anche Molina e Wesley, per citarne altri due, si sono potuti finalmente dedicare a esercitazioni specifiche sulle fasce per diventare sempre più adattabili indistintamente alle due corsie. Dopotutto, Gasperini non ha terzini sinistri di ruolo in rosa e dovrà fare di necessità virtù sfruttando la duttilità del brasiliano e dell’argentino.
Lavoro personalizzato
Gli undici impegnati al Fulvio Bernardini hanno anche avuto due weekend di stacco (tre giorni di riposo alla fine della prima settimana di sosta, tre al termine della seconda), potendo in ogni caso alternare interventi specifici sulla forza. In linea di massima, hanno potuto programmare un percorso di lavoro giorno dopo giorno. Di solito, in questo calcio così frenetico, si può lavorare in modo “personalizzato” solamente quando un infortunio costringe allo stop. Svolgere questo genere di attività stando bene è un valore aggiunto. Gasp sorride al solo di pensiero di rituffarsi nel tour de force, con la convinzione che questo stacco prima o poi gli tornerà utile.
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