La cura di Gasperini nella sosta: un piano totale per la Roma

Il lavoro durante la sosta

- Dovreste immaginarlo, i l Gasp durante la sosta : un uomo circondato da entusiasmo e motivato dalle ambizioni ma costretto a star fermo per un capriccio del calendario. Placare il suo spirito indomito e incanalarlo verso il riposo dev’essere sembrata, a chi ogni giorno lo frequenta, un’impresa simile a provare a cambiare la direzione del vento con le mani. Ma Gian Piero, pur detestando questo lungo stop che raffredda i muscoli, è uomo navigato e sa bene che sono proprio questi i tempi in cui si mette fieno in cascina. Come?su cui difficilmente si può intervenire mentre è acceso il frullatore di una stagione in cui si gioca tre volte a settimana. La dimostrazione concreta di tutto ciò la Roma la avrà, cioè dalla trasferta sul lago di domenica a quella in Friuli del 31 ottobre: in 20 giorni i giallorossi scenderanno in campo 7 volte, mediamente affrontando una gara ogni 2,8 giorni.

Cos’hanno fatto dunque Svilar, Gollini, Hermoso, Wesley, Molina, Rensch, Cristante (fino all’infortunio), De Roon, Pellegrini, Dybala e Malen, undici calciatori di cui 7 considerabili titolari, dal 20 settembre alla ripresa di martedì? Hanno guadagnato allenamenti pieni e completi, hanno alternato lo sforzo fisico al recupero senza forzature, ma soprattutto hanno evitato di giocare, fare scarico, prepararsi a una rifinitura e poi giocare di nuovo, ripetendo questo ciclo in modo meccanico. Borelli e Boccolini, i due storici collaboratori di Gasp che si occupano della preparazione atletica, hanno potuto insistere coi calciatori rimasti a Trigoria su un lavoro uniforme e su alcuni dettagli muscolari, preparando programmi di lavoro accurati e individuali tra campo e palestra. La parte tecnica - Gasp, il vice Gritti e l’altro collaboratore Fumagalli - si è invece dedicata ad approfondimenti tattici, provando varie situazioni di campo col pallone e senza. Un esempio su tutti: Pellegrini ha potuto finalmente testare la sua affinità con Malen e Dybala; l’anno scorso potè farlo solo per dieci giorni; poi Paulo si fece male e quando è ritornato a disposizione per il rush finale del campionato ai box c’era Lorenzo. Anche Molina e Wesley, per citarne altri due, si sono potuti finalmente dedicare a esercitazioni specifiche sulle fasce per diventare sempre più adattabili indistintamente alle due corsie. Dopotutto, Gasperini non ha terzini sinistri di ruolo in rosa e dovrà fare di necessità virtù sfruttando la duttilità del brasiliano e dell’argentino.