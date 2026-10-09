"I Friedkin mettono in vendita l’Everton". Svelato il piano da 3 miliardi di dollari

Già a settembre The Athletic aveva riferito che la proprietà americana dell'Everton stava cercando nuovi investimenti per la società. L'idea iniziale era quella di individuare investitori strategici in grado di favorire la crescita del club attraverso una cessione di quote di minoranza. Tuttavia, fonti informate – che hanno richiesto l'anonimato per tutelare i rapporti professionali – hanno riferito che ora si sta valutando anche la vendita della quota di maggioranza detenuta da The Friedkin Group.

Massimo impegno fino alla cessione

Il gruppo dei Friedkin sarebbe pronto a uscire completamente dall'Everton soltanto quando emergerà l’acquirente ritenuto giusto, capace di garantire al club un futuro di alto livello. Nel frattempo, secondo The Athletic, la proprietà continuerà a fornire pieno sostegno alla società di Premier League dopo averne stabilizzato la situazione e completato il nuovo stadio. I Friedkin hanno quindi prima lavorato per rimettere in sesto il club e ora sono pronti ad ascoltare offerte per la cessione totale. La notizia iniziale dell'interesse di TFG a cercare investitori per l'Everton è arrivata dopo una conclusione di sessione estiva di calciomercato difficile e molto criticata da stampa e tifosi. In estate l'Everton ha ceduto giocatori per un valore di 100 milioni di sterline (117 milioni di euro), registrando un profitto di circa 25 milioni di sterline. I tifosi avevano contestato la possibile cessione per 47 milioni di euro di Harrison Armstrong, prodotto del vivaio, al Nottingham Forest. Alla fine, l'Everton ha fermato l'operazione prima che il centrocampista potesse recarsi a sostenere le visite mediche. Oltre che dell'Everton, Dan e il figlio Ryan Friedkin sono proprietari della Roma e del Cannes, in Francia. Come fa sapere The Athletic, inoltre, The Friedkin Group ha in ballo la creazione di una squadra professionista americana di hockey a Houston, con un impegno stimato sui 3,1 miliardi di euro.