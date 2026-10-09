Test per la rosa della Roma: ora un tour de force di 28 giorni

Ventotto giorni, nove partite e praticamente nessun respiro. La Roma si prepara a un tour de force da vivere a tutta velocità, con una sfida ogni tre giorni tra campionato e Champions, e avversari (chi più, chi meno) di alto livello: Como, Real Madrid, Genoa, Slovan Bratislava, Napoli, Cagliari, Udinese, Manchester United e Sassuolo. Un ciclo infernale che metterà alla prova gambe, testa e soprattutto la profondità della rosa. Gasperini conosce bene queste settimane e ha una regola precisa: «Le partite sono i primi allenamenti quando si gioca così tanto». Venti giocatori di movimento saranno chiamati a dare il proprio contributo. Tra giorni di riposo, lavoro a Trigoria e turnover, Gasp dovrà distribuire energie e minuti senza perdere intensità. In queste settimane ogni giocatore avrà il proprio momento, ogni partita richiederà scelte diverse e ogni cambio potrà diventare decisivo.

Dybala Il quadro con Dybala supereroe e l'emozione di Paulo a Trigoria: tutte le foto Guarda la gallery Roma, la rosa pronta a ruotare: tutte le idee In difesa ci sarà spazio per una rotazione ragionata. In base all’avversario e alle energie da preservare potranno rifiatare i centrali titolari Mancini, N’Dicka e Hermoso, lasciando spazio a Ghilardi e Balerdi. Anche sulle fasce serviranno forze fresche: Lulli e Rensch saranno risorse importanti dall’inizio, ma soprattutto a partita in corso, pronti a dare il cambio a Wesley e Molina e a mantenere alto il ritmo. A centrocampo Gasp aspetta il rientro di Cristante, probabilmente per la sfida contro il Genoa. Prima, contro Como e Real, De Roon e Pisilli si alterneranno con Koné, poi nel corso del tour de force arriveranno altre staffette per distribuire minuti e responsabilità. Una gestione necessaria per evitare di arrivare scarichi agli appuntamenti più pesanti. Anche davanti le alternative aumentano. Pellegrini torna a disposizione e dividerà partite e minuti con Soulé, Mora e Dybala. Quattro giocatori per gestire un reparto che sarà chiamato a sostenere un calendario senza pause. In attacco ci sarà spazio naturalmente per Castro, prezioso per permettere a Malen di rifiatare e presentarsi nelle gare più importanti con le energie necessarie.