Friedkin, la Roma è il gioiello di famiglia: il futuro non è in vendita
Oltre due miliardi investiti tra la gestione della squadra e il nuovo stadio, e un legame che va oltre i bilanci: il club giallorosso è il cuore del progetto texano, con Pietralata a disegnare il futuro
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google
Roma Tutte le notizie sulla squadra
L’indiscrezione di The Athletic apre nuovi scenari sul futuro dell’Everton. Il gruppo statunitense valuta anche la possibilità di cedere il controllo del club inglese, acquistato nel dicembre 2024, se dovesse presentarsi l’acquirente giusto. Una svolta rispetto all’idea iniziale di aprire il capitale a nuovi investitori senza rinunciare alla maggioranza. Eppure, al di là delle strategie finanziarie e delle opportunità offerte dal mercato, la notizia contribuisce a delineare una gerarchia sempre più evidente all’interno degli investimenti calcistici della famiglia Friedkin: la Roma è il progetto centrale in Europa, il club nel quale l’investimento economico si è intrecciato con un legame che va oltre il campo e i bilanci.
Non è soltanto una questione di dimensioni, di prestigio o di prospettive sportive. La Roma, acquistata nell’agosto del 2020, è diventata progressivamente qualcosa di diverso da una semplice partecipazione nel portafoglio dei Friedkin. Un gioiello di famiglia, da custodire e valorizzare nel tempo, senza che all’orizzonte si intraveda la volontà di privarsene.
A raccontare la differenza sono soprattutto i numeri. I Friedkin hanno investito complessivamente oltre un miliardo di euro nella Roma, sostenendone le esigenze finanziarie e accompagnando il progetto sportivo attraverso le diverse sessioni di mercato. Una cifra che restituisce la dimensione dell'impegno assunto dalla proprietà dal momento dell'acquisizione, al di là delle singole operazioni in entrata e in uscita. A questo si aggiunge il progetto del nuovo stadio di Pietralata, un investimento da circa 1,4 miliardi. Un'infrastruttura che, una volta realizzata, rappresenterà il pilastro della sostenibilità economica e delle ambizioni future del club.
Non si tratta, dunque, soltanto di mantenere la Roma competitiva sul campo, ma di costruire le condizioni perché possa crescere nel lungo periodo. Lo stadio rappresenta in questo senso molto più di un'opera architettonica: è la scommessa su un patrimonio destinato a legare ancora più profondamente la famiglia americana alla società e alla città. Un impegno economico di questa portata, accompagnato da anni di lavoro per portare avanti il progetto, contribuisce a spiegare perché la Roma venga considerata qualcosa di più di un investimento da valorizzare e rivendere al momento opportuno.
In questo percorso è cresciuto il ruolo di Ryan Friedkin, sempre più figura di riferimento per la gestione del club giallorosso e interlocutore diretto nelle scelte che riguardano la Roma. Accanto a lui c’è il fratello Corbin, maggiormente coinvolto nell’altro investimento francese della famiglia, l’AS Cannes. Due realtà differenti, inserite nella strategia sportiva del gruppo, ma con ruoli e prospettive che non coincidono.
La distinzione più significativa, però, è quella con l’Everton. I Friedkin hanno rilevato il club di Liverpool in una fase delicatissima, caratterizzata da debiti, incertezze societarie e dalla necessità di rimettere in ordine i conti. Da allora hanno lavorato per stabilizzarne la situazione finanziaria, rifinanziare parte dell’esposizione debitoria e completare il percorso legato al nuovo Hill Dickinson Stadium. Un intervento importante, che ha restituito alla società basi più solide e una maggiore attrattività sul mercato.
Ma riportare in equilibrio un club non significa necessariamente costruire con esso lo stesso rapporto sviluppato altrove. Ed è proprio qui che la vicenda dell’Everton si separa da quella della Roma. A Liverpool il legame con la proprietà è apparso molto più distante, anche nella presenza fisica dei suoi rappresentanti. Dan e Ryan Friedkin non hanno mai assistito a una partita dell’Everton nel nuovo stadio, un impianto che la sua stessa proprietà ha contribuito a finanziare.
Da una parte quindi un investimento da risanare, rendere competitivo e portare a una nuova dimensione; dall’altra una società che, nelle intenzioni della famiglia, rappresenta molto più di un’operazione finanziaria.
La Roma è il club che ha dato ai Friedkin un posto nel calcio europeo, una piazza dalla storia enorme e con la quale la proprietà ha costruito negli anni un rapporto sempre più stretto. È il progetto che unisce ambizioni sportive, visibilità internazionale e una componente personale che, nel tempo, è diventata parte integrante della loro esperienza romanista. Un sentimento che non cancella le aspettative o le responsabilità di una proprietà chiamata a investire e a costruire una squadra all’altezza della propria storia, ma che aiuta a spiegare perché la prospettiva di una cessione della Roma appaia oggi molto diversa da quella che riguarda l’Everton.
Non è soltanto una questione di dimensioni, di prestigio o di prospettive sportive. La Roma, acquistata nell’agosto del 2020, è diventata progressivamente qualcosa di diverso da una semplice partecipazione nel portafoglio dei Friedkin. Un gioiello di famiglia, da custodire e valorizzare nel tempo, senza che all’orizzonte si intraveda la volontà di privarsene.
A raccontare la differenza sono soprattutto i numeri. I Friedkin hanno investito complessivamente oltre un miliardo di euro nella Roma, sostenendone le esigenze finanziarie e accompagnando il progetto sportivo attraverso le diverse sessioni di mercato. Una cifra che restituisce la dimensione dell'impegno assunto dalla proprietà dal momento dell'acquisizione, al di là delle singole operazioni in entrata e in uscita. A questo si aggiunge il progetto del nuovo stadio di Pietralata, un investimento da circa 1,4 miliardi. Un'infrastruttura che, una volta realizzata, rappresenterà il pilastro della sostenibilità economica e delle ambizioni future del club.
Non si tratta, dunque, soltanto di mantenere la Roma competitiva sul campo, ma di costruire le condizioni perché possa crescere nel lungo periodo. Lo stadio rappresenta in questo senso molto più di un'opera architettonica: è la scommessa su un patrimonio destinato a legare ancora più profondamente la famiglia americana alla società e alla città. Un impegno economico di questa portata, accompagnato da anni di lavoro per portare avanti il progetto, contribuisce a spiegare perché la Roma venga considerata qualcosa di più di un investimento da valorizzare e rivendere al momento opportuno.
In questo percorso è cresciuto il ruolo di Ryan Friedkin, sempre più figura di riferimento per la gestione del club giallorosso e interlocutore diretto nelle scelte che riguardano la Roma. Accanto a lui c’è il fratello Corbin, maggiormente coinvolto nell’altro investimento francese della famiglia, l’AS Cannes. Due realtà differenti, inserite nella strategia sportiva del gruppo, ma con ruoli e prospettive che non coincidono.
La distinzione più significativa, però, è quella con l’Everton. I Friedkin hanno rilevato il club di Liverpool in una fase delicatissima, caratterizzata da debiti, incertezze societarie e dalla necessità di rimettere in ordine i conti. Da allora hanno lavorato per stabilizzarne la situazione finanziaria, rifinanziare parte dell’esposizione debitoria e completare il percorso legato al nuovo Hill Dickinson Stadium. Un intervento importante, che ha restituito alla società basi più solide e una maggiore attrattività sul mercato.
Ma riportare in equilibrio un club non significa necessariamente costruire con esso lo stesso rapporto sviluppato altrove. Ed è proprio qui che la vicenda dell’Everton si separa da quella della Roma. A Liverpool il legame con la proprietà è apparso molto più distante, anche nella presenza fisica dei suoi rappresentanti. Dan e Ryan Friedkin non hanno mai assistito a una partita dell’Everton nel nuovo stadio, un impianto che la sua stessa proprietà ha contribuito a finanziare.
Da una parte quindi un investimento da risanare, rendere competitivo e portare a una nuova dimensione; dall’altra una società che, nelle intenzioni della famiglia, rappresenta molto più di un’operazione finanziaria.
La Roma è il club che ha dato ai Friedkin un posto nel calcio europeo, una piazza dalla storia enorme e con la quale la proprietà ha costruito negli anni un rapporto sempre più stretto. È il progetto che unisce ambizioni sportive, visibilità internazionale e una componente personale che, nel tempo, è diventata parte integrante della loro esperienza romanista. Un sentimento che non cancella le aspettative o le responsabilità di una proprietà chiamata a investire e a costruire una squadra all’altezza della propria storia, ma che aiuta a spiegare perché la prospettiva di una cessione della Roma appaia oggi molto diversa da quella che riguarda l’Everton.
Tutte le newsRoma
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS