José Mourinho, l'intervista esclusiva: "Roma, so io cosa proverò"

Può farmi scendere qui, questo spettacolo voglio godermelo a piedi. Il tassista mi lascia pochi metri dopo l’ingresso della Ciudad Real Madrid , il centro sportivo più grande del mondo, regalo di Florentino . Con un’estensione di un milione e duecentomila metri quadri, è 40 volte più grande del Santiago Bernabeu e supera di 20mila metri quadri il Parco del Retiro , nel centro della capitale. Il sovrano del Regno del Talento a Valdebebas è Mou primo (anzi, José Prima e unico) che si presenta senza corona. Abbracciandomi, riattiva il ricordo di quattro anni e un po’ nel nostro Paese, il cui calcio (e non solo) ha segnato in modo indelebile.

Roma-Real è il punto: ma prima c’è lui che come sempre riesce a sorprendere tanto nelle grandi quanto nelle piccole cose. La prende larga. «Quando ho saputo che il Real mi voleva? Di solito si parte dal contatto e poi iniziano i rumours. Qualcuno si lascia sfuggire qualcosa da una parte, o dall’altra, la voce si alimenta di conseguenza. Nel mio caso è successo esattamente il contrario. I rumours hanno preceduto i contatti. Allenavo il Benfica, felice, è un club speciale per me. Ero a dieci minuti da casa, non mi succedeva da vent’anni. Il club aveva bisogno di fare un salto. Pensavo che sarei rimasto per tutta la durata del contratto. Tre anni».

Le voci sul Real le hai considerate?

«Ho pensato che fossero solo voci. Il Real Madrid aveva cambiato l’allenatore a metà stagione, era entrato Arbeloa. Le cose non andavano bene, però nessuno aveva parlato con me... Il mio rapporto con il Real è nato tredici anni fa. Siamo rimasti in contatto anche dopo che me ne sono andato. C’è amicizia, siamo legatissimi. Quando Carlo era qui, il nostro rapporto non autorizzava sospetti, Carlo sapeva che gli sono amico e del mio legame col presidente Florentino, non aveva niente da temere».

Nessuna ombra?

«Nessuna. Quando hanno iniziato a parlare del mio ritorno ho pensato che non ci fosse nulla di vero. Testa al Benfica, al suo futuro».

Poi il Real te lo sei ritrovato contro.

«Tre volte in due settimane. Abbiamo vinto la partita che ci ha qualificato, una qualificazione storica perché dopo quattro turni e zero punti mai una squadra era riuscita a passare. Noi ce l’abbiamo fatta all’ultimo secondo dell’ottava gara. Oltretutto con un gol del portiere. Una cosa incredibile».

Il caso Vinicius-Prestianni è stato fortemente condizionante però.

«È stata molto dura, dura per tutti. Ora che sono stato di là e sono di qua, ho capito tante cose».

Ci sei finito in mezzo. Era impossibile uscirne bene, prendere una posizione netta. Si parlava di razzismo, un tema scabroso.

«Talmente scabroso che Prestianni è stato squalificato e non per razzismo. Io sono stato ucciso dall’opinione pubblica, principalmente da tanti opportunisti per una situazione assolutamente incontrollabile. Hai un giocatore che nega di aver detto certe frasi e nessuno ha le prove che le abbia pronunciate. Non potevo stare da una sola parte. Qualsiasi cosa avessi detto sarebbe stata mal giudicata. Quello che conservo di buono di questa storia è che al Benfica avevo un ragazzo fantastico e al Real ne ho conosciuto uno d’oro. Alla fine ho toccato i due lati di una situazione tremendamente difficile».

Quando ti ho rivisto al Real ho pensato che eri di nuovo a casa, perché è questo il tuo livello. Avevi un sorriso diverso.

«Ho un rapporto molto, molto speciale con praticamente tutti i miei ex club. Quasi tutti. Il Tottenham è stato nel periodo del Covid, zero connessione umana, stadio quasi sempre vuoto. Abbiamo giocato due o tre partite con il pubblico, poi niente, non c’è stata interazione con la gente. Il Fenerbahce è una piazza speciale, una cultura molto particolare. Sono stato lì solo tredici, quattordici mesi. Con tutti gli altri, Inter, Roma, Chelsea, Manchester, Benfica, mi sono sempre sentito a casa, ogni esonero non è stato accompagnato da una mia parola negativa. Mai. Tu sai quanto mi ha fatto male al cuore dover lasciare la Roma».

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