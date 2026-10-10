Tutto sulla Roma e tre miliardi nell’hockey: svelato lo scenario dei Friedkin dopo l’era Everton

ROMA - L'Everton finisce sul mercato, la Roma neanche a pansarci. Dan Friedkin apre alla cessione del club di Liverpool e ridisegna le strategie calcistiche della famiglia, con una prospettiva che porta inevitabilmente anche nella Capitale : liberarsi della multiproprietà per concentrare energie, risorse e ambizioni sulla società giallorossa . La conferma è arrivata direttamente dal Friedkin Group , che in un comunicato ha annunciato di valutare nuove opzioni per l’Everton , compresa la possibile cessione della quota di controllo. Dopo averlo acquistato nel 2024 per 654 milioni di euro, oltre alle spese per completare il nuovo stadio , la proprietà americana ritiene di aver gettato le basi per garantire stabilità finanziaria e prospettive di crescita . «Adesso è il momento di valutare il prossimo capitolo», prendendo in considerazione soltanto proposte ritenute adeguate per il futuro della società. La banca d’investimento Moelis & Company è stata incaricata di guidare il processo di vendita che i Friedkin sperano di chiudere entro la fine della stagione .

I Friedkin e la centralità della Roma

Una svolta che riguarda da vicino anche la Roma. Perché, al di là delle strategie finanziarie e delle nuove opportunità di investimento, l’uscita dall’Everton delinea una gerarchia sempre più evidente all’interno degli interessi calcistici della famiglia americana: la Roma è il progetto centrale in Europa, il club nel quale l’impegno economico si è intrecciato con un legame che va oltre il campo e i bilanci. La cessione della società inglese permetterebbe ai Friedkin di concentrare tutte le proprie energie calcistiche sul club giallorosso (senza considerare il Cannes, nella terza divisione francese), superando anche le questioni legate alla multiproprietà nei rapporti con l’Uefa. Un passaggio potenzialmente importante per una proprietà che, dal momento dell’acquisizione nell’agosto del 2020, ha investito oltre un miliardo di euro nella Roma, sostenendone le esigenze finanziarie e accompagnandone il percorso sportivo. E a sorridere c’è anche Gasperini. «Sto provando ad avvicinarli sempre di più alla Roma», ha di recente detto il tecnico. Senza l’impegno in Premier la loro presenza a Trigoria, specialmente di Ryan, potrebbe essere maggiore.