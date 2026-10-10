Svolta De Roon, Gasperini lo ha rimesso a nuovo: pronto per la prima da titolare con la Roma

ROMA - Il momento è arrivato. Domani contro il Como, Marten de Roon giocherà la sua prima partita da titolare con la maglia della Roma, chiamato a raccogliere l’eredità dell’infortunato Cristante e a garantire qualità, equilibrio ed esperienza in mezzo al campo. Una responsabilità importante, dentro una sfida che mette in palio punti pesanti e richiede personalità, lucidità e la capacità di leggere i momenti della partita. Gasperini si affida a un giocatore che conosce bene, che ha voluto portare con sé e che adesso è pronto a dare il proprio contributo dal primo minuto.

Roma Como-Roma, la probabile formazione di Gasperini: ballottaggio tra Mora e Pellegrini, le possibili scelte Guarda la gallery De Roon, il tagliando su misura La sosta per le nazionali ha rappresentato un’occasione preziosa per rimettersi a nuovo. Senza convocazioni e impegni internazionali, de Roon ha potuto lavorare a Trigoria con continuità, recuperando la condizione e svolgendo una sorta di tagliando su misura. Non soltanto minuti nelle gambe, ma un percorso studiato per ritrovare brillantezza e arrivare all’appuntamento con il Como nelle migliori condizioni possibili. Un lavoro che ha coinvolto tutti i giocatori rimasti al Fulvio Bernardini e che ha permesso allo staff di sfruttare una finestra sempre più rara nel calcio moderno. Borelli e Boccolini, storici collaboratori di Gasp per la preparazione atletica, hanno potuto insistere su un lavoro uniforme, approfondendo alcuni dettagli muscolari e costruendo programmi individuali tra campo e palestra. La parte tecnica, con l’allenatore, il vice Gritti e Fumagalli, si è invece concentrata sugli approfondimenti tattici, provando diverse situazioni di gioco con e senza pallone.