Gasperini difende De Roon: "Cosa doveva fare all'Atalanta, la scarpa vecchia?

Svolta De Roon, Gasperini lo ha rimesso a nuovo: pronto per la prima da titolare con la Roma

Domani l'olandese scenderà in campo dal 1' con la maglia giallorossa
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google
Jacopo Aliprandi
Jacopo Aliprandi

3 min

Pubblicato il 10.10.2026, 08:02

De RoonRomaoggi
RomaRoma Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - Il momento è arrivato. Domani contro il Como, Marten de Roon giocherà la sua prima partita da titolare con la maglia della Roma, chiamato a raccogliere l’eredità dell’infortunato Cristante e a garantire qualità, equilibrio ed esperienza in mezzo al campo. Una responsabilità importante, dentro una sfida che mette in palio punti pesanti e richiede personalità, lucidità e la capacità di leggere i momenti della partita. Gasperini si affida a un giocatore che conosce bene, che ha voluto portare con sé e che adesso è pronto a dare il proprio contributo dal primo minuto.

Como-Roma, la probabile formazione di Gasperini: ballottaggio tra Mora e Pellegrini, le possibili scelte
Guarda la gallery

De Roon, il tagliando su misura

La sosta per le nazionali ha rappresentato un’occasione preziosa per rimettersi a nuovo. Senza convocazioni e impegni internazionali, de Roon ha potuto lavorare a Trigoria con continuità, recuperando la condizione e svolgendo una sorta di tagliando su misura. Non soltanto minuti nelle gambe, ma un percorso studiato per ritrovare brillantezza e arrivare all’appuntamento con il Como nelle migliori condizioni possibili. Un lavoro che ha coinvolto tutti i giocatori rimasti al Fulvio Bernardini e che ha permesso allo staff di sfruttare una finestra sempre più rara nel calcio moderno. Borelli e Boccolini, storici collaboratori di Gasp per la preparazione atletica, hanno potuto insistere su un lavoro uniforme, approfondendo alcuni dettagli muscolari e costruendo programmi individuali tra campo e palestra. La parte tecnica, con l’allenatore, il vice Gritti e Fumagalli, si è invece concentrata sugli approfondimenti tattici, provando diverse situazioni di gioco con e senza pallone.

Roma, le scelte di Gasperini per il Como

Gasp intanto sembra orientato a ripartire dalle sue certezze. In difesa spazio ai titolari Mancini, N’Dicka ed Hermoso, mentre sulle corsie esterne agiranno Wesley e Molina. In attacco la coppia sarà composta da Dybala e Malen, l’unico vero dubbio riguarda la trequarti dove resta aperto il ballottaggio tra Mora e Pellegrini. Anche il capitano ha sfruttato la sosta per ritrovare la condizione e presentarsi all’appuntamento con nuove energie, candidandosi a una maglia dal primo minuto. La scelta definitiva arriverà nelle ultime valutazioni, con GPG chiamato a decidere quale interprete possa garantire le migliori soluzioni alle spalle degli attaccanti. Intanto, in mezzo al campo, la strada sembra tracciata. L’assenza di Cristante spalanca le porte a de Roon, pronto a trasformare il lavoro delle ultime tre settimane in una prestazione concreta. La sosta gli ha dato tempo, Gasp gli ha restituito una missione: adesso tocca all’olandese dimostrare di essere pronto.

Tutte le news
Roma

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS