“Friedkin e addio all’Everton? In circa un anno le multiproprietà saranno la norma”

La vendita dell’Everton , ma anche il caso City : la Premier League , per decenni sulla cresta dell’onda, sembra vivere un momento di cambiamento rapido e radicale. Parola di Francesca Petriccione Di Vadi , avvocato che da anni si occupa di diritto sportivo internazionale . Advisor legale e strategico per club di Serie A, Premier e Liga , lo scorso anno ha seguito l’ acquisizione dell’Hellas Verona da parte di un fondo di private equity .

«Siamo in un momento di disruption della Premier League, il caso del Manchester City è solo la punta dell’iceberg. I Friedkin hanno fatto un percorso e, evidentemente, non sono riusciti a realizzare il loro progetto iniziale. Probabilmente ora guarderanno altrove».

Questi cambiamenti si traducono anche nel caso City?

«Sì. È un caso che ha anche una chiave geopolitica, dato che si tratta di un fondo sovrano emiratino. Questa vicenda segnerà una svolta epocale nella Premier, perché non è stato solo il City a commettere irregolarità: ci sono altri club nel mirino. Ma non credo che un verdetto, per quanto pesante, ne metta in discussione il futuro: si attiveranno dinamiche di carattere diplomatico».

Il calcio europeo resta attraente?

«Può esserlo, se segue alcune direttrici. Registro spesso nelle richieste degli investitori una grande attenzione alla Pro League belga, che nei prossimi anni diventerà il nuovo fiore all’occhiello del calcio europeo di qualità. Fanno ciò che in Italia non abbiamo fatto: un lavoro capillare di scouting e di recruiting a partire dai giovani, con un sistema di academy strutturato. E c’è l’esempio virtuoso del Como: è vero, c’è stata un’iniezione di capitale importante, ma con una strategia che ha portato il club a essere un brand di lusso riconosciuto in tutto il mondo».

Il fondo Pif potrebbe avere interessi nell’Europa continentale?

«Non si sa quando, perché stanno rivedendo la loro strategia, ma mi aspetto un altro grosso investimento europeo: è passato troppo tempo da quello del Newcastle e ora il loro progetto è entrato nella seconda fase. Nella prima dovevano comunicare al mondo che la Lega saudita esisteva e che sarebbe stata competitiva, quindi hanno investito molto in calciatori a fine carriera come Ronaldo. Ora privilegiano i talenti locali, con scouting, recruiting e academy, e puntano su calciatori più giovani. Come nel caso di Retegui. Nei prossimi anni la quota dei fondi sovrani nel calcio europeo, oggi attorno al 30%, potrebbe arrivare al 50%: le risorse non mancano».

Quali scenari per il futuro?

«Nel calcio stanno succedendo due cose. La prima è la multiproprietà: in Italia ancora non se ne parla ma da qui a un anno e mezzo la maggior parte delle strutture societarie sarà così. Sarà il trend dei prossimi dieci anni, minimo, che consentirà di avere un sistema centrale di dati e di evitare dispersione. La seconda, a cascata, è un minore appeal per gli imprenditori vecchio stile, che gestivano una squadra come elemento più ludico. Oggi il club è un asset e la sostenibilità finanziaria è l’obiettivo prioritario. La componente emotiva scomparirà - i Moratti che comprano Ronaldo saranno sempre più rari - e gli investimenti saranno mirati: investi a Verona, per esempio, perché hai un progetto di hospitality, vuoi fare l’albergo, rifare lo stadio per concerti e fan experience. Diventa qualcosa che va oltre l’aspetto calcistico, come sta succedendo a Como».

Lei lavora in un ambiente a prevalenza maschile. Com’è, da donna?

«In Arabia Saudita non ho mai avuto problemi, in Italia faccio molta più fatica. Ma lo vivo come uno stimolo».