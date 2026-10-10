La Roma è in ansia per le condizioni di Mile Svilar. Il belga nei giorni scorsi si è fatto male in allenamento a un dito della mano e questo contrattempo, non così banale, continua a procurargli più fastidio del previsto. Da giorni si gestisce, limitando sforzi. Il portiere non è dunque al meglio e oggi effettuerà il provino decisivo alla vigilia del big match contro il Como: dovesse sentire ancora dolore, domani al Sinigaglia giocherebbe il vice Gollini. Gasperini oggi parlerà delle sue condizioni in conferenza stampa, ovviamente spera di non dover rinunciare in una sfida così importante al suo numero uno. All'orizzonte c'è anche la Champions, mercoledì sera contro il Real Madrid.