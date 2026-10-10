«Gasp la nostra forza»

Gasperini conferma: "La Roma sarà senza Svilar almeno un mese: è una brutta tegola"

Alla vigilia del big match del Sinigaglia, il tecnico giallorosso ha presentato la sfida contro il Como di Fabregas
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Pubblicato il 10.10.2026, 13:46 (Aggiornato il 10.10.2026, 14:04)

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Dopo due fine settimana di sosta per gli impegni delle nazionali, riprende la Serie A. Il programma della sesta giornata di campionato mette in scena uno scontro tra due delle squadre che più hanno divertito in avvio di stagione: la Roma farà visita al Como di Fabregas nel lunch match della domenica di campionato. Alla vigilia della partita Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa per presentare l’incontro, che per i giallorossi anticipa di tre giorni la gara in Champions League contro il Real Madrid di Mourinho. L'allenatore ha fatto il punto sull'infortunio di Svilar, che lo terrà fuori almeno per un mese.

Gasperini: “Svilar fuori almeno un mese"

Queste le parole di Gian Piero Gasperini in vista di Como-Roma. In primo luogo, l'allenatore ha fatto il punto sull'infortunio di Svilar: "Purtroppo lo abbiamo perso per alcune settimane. Ha avuto una frattura da stress in seguito a una spinta, neanche molto eccessiva, subita in allenamento. Ha avuto un problema sul quinto dito, nella parte inferiore. Una frattura non scomposta, ma che richiederà almeno un mese di guarigione, stanno ragionando se mettere una vita. Questo porterà i tempi del rientro possibilmente a dopo la sosta. Una brutta tegola, prepareremo Gollini, avrà il modo di ritornare a essere un portiere importante, come lo è stato per un certo periodo". Sul resto della squadra: "Sono tornati tutti gli effettivi. Ieri abbiamo fatto un allenamento tutti quanti insieme. Abbiamo lavorato bene con quelli che sono rimasti qui". Per quanto riguarda gli altri infortunati: "Di Cristante già sappiamo, per il resto c'è Koulierakis che contro la Germania ha preso una contusione molto forte, e non sarà recuperabile per domani".

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"Pellegrini è un giocatore recuperato"

Gasperini ha parlato delle condizioni di Pellegrini e sugli ultimi arrivati dalla nazionale: "Sta bene. Queste settimane per lui sono state utilissime. E' un giocatore recuperato. Sono tutti pronti. Gli argentini sono arrivati per ultimi e ieri hanno fatto il primo allenamento, adesso si riparte con il campionato e avremo modo di giocare tante gare. Inutile restare su quello che è stato il minutaggio dei nazionali. Da domani ripartiamo possibilmente da dove ci siamo fermati. Sarà una partita molto importante, arriviamo con la stessa voglia di fare bene". 

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