Oltre i social e la musica, Gollini in campo due anni dopo: ecco cosa è successo in questi mesi al portiere che sostituirà Svilar

L'ultima volta che Pierluigi Gollini ha giocato in Serie A c'era Gian Piero Gasperini. Lui giocava nel Genoa, contro c'era l'Atalanta di Gasp che stravinse 5-1. Da quel giorno, 5 ottobre 2024, Gollini ha stravolto la sua vita. E, forse, pure la sua carriera. Ha accettato il ruolo di vice, ha lasciato Genova (e Bergamo) per Roma, ha deciso di limare alcuni eccessi caratteriali ed è diventato sempre di più un uomo spogliatoio. Nel frattempo si è pure sposato e sta per diventare papà. Un cambio di vita radicale che potrà aiutarlo in queste ore dove, inevitabilmente, ci sarà un po' di pressione. La Roma ha inserito Vasquez in lista Serie A ma sarà Gollini a giocare domani a Como e poi in casa contro il Real Madrid. E poi tutte le altre per almeno un mese perché, come ha confermato Gasperini: "Svilar tornerà dopo la sosta". Che poi, parlando proprio di Gollini, ha aggiunto: "Nella sua carriera forse l'unico che l'ha fatto giocare con continuità sono io. È un ottimo secondo. Ora ha l’opportunità di giocare con continuità. Quando l'ho allenato con il Genoa era arrivato a essere il secondo in Nazionale per un paio d’anni. Ha capacità, si è allenato bene in questi mesi. Deve avere la fiducia di tutti. Ora ha la possibilità di dare continuità".