Gasperini senza Svilar, Cristante e Koulierakis: i convocati della Roma per il Como
Scelte fatte e già annunciate da Gasperini in conferenza stampa, che ha perso lungo la strada Svilar, Cristante e Koulierakis. L'allenatore ha diramato la lista dei convocati per Como-Roma, dove comunque non mancano delle note positive, vedi i recuperi completi di Malen, Wesley e Pellegrini, che hanno sfruttato la sosta per arrivare pronti allo scontro diretto con l'undici di Fabregas.
I convocati della Roma per la trasferta di Como
Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini
Difensori: Rensch, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi
Centrocampisti: Pellegrini, De Roon, Koné, Pisilli, Mora
Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala
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