Gasperini senza Svilar, Cristante e Koulierakis: i convocati della Roma per il Como

Scelte fatte e già annunciate da Gasperini in conferenza stampa, che ha perso lungo la strada Svilar, Cristante e Koulierakis. L'allenatore ha diramato la lista dei convocati per Como-Roma, dove comunque non mancano delle note positive, vedi i recuperi completi di Malen, Wesley e Pellegrini, che hanno sfruttato la sosta per arrivare pronti allo scontro diretto con l'undici di Fabregas.