Gasperini: "Svilar out un mese"

Gasperini senza Svilar, Cristante e Koulierakis: i convocati della Roma per il Como

Le scelte dell'allenatore per la trasferta contro la squadra di Febregas: tutti i dettagli 
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1 min

Pubblicato il 10.10.2026, 17:04

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Scelte fatte e già annunciate da Gasperini in conferenza stampa, che ha perso lungo la strada Svilar, Cristante e Koulierakis. L'allenatore ha diramato la lista dei convocati per Como-Roma, dove comunque non mancano delle note positive, vedi i recuperi completi di Malen, Wesley e Pellegrini, che hanno sfruttato la sosta per arrivare pronti allo scontro diretto con l'undici di Fabregas. 

Como-Roma, la probabile formazione di Gasperini: ballottaggio tra Mora e Pellegrini, le possibili scelte
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I convocati della Roma per la trasferta di Como 

Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini

Difensori: Rensch, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi

Centrocampisti: Pellegrini, De Roon, Koné, Pisilli, Mora 

Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala

 

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