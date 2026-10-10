Svilar, il momento dell'infortunio in allenamento a Trigoria

Il momento esatto dell'infortunio di Svilar a Trigoria: si tuffa a terra e...

Il portiere della Roma si è fatto male a un piede in allenamento e sarà costretto a restare fuori almeno un mese
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2 min

Pubblicato il 10.10.2026, 17:26

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"Non ci voleva proprio adesso". Così Mile Svilar su Instagram dopo l'infortunio in allenamento che lo terrà lontano dal campo almeno un mese. In un video si vede l'esatto momento in cui il portierone della Roma si fa male: si tuffa sulla sua sinistra, sente un dolore, porta subito la mano sul piede infortunato. E per lui è già il momento di prendere atto della sfortuna e guardare avanti: "Sono già concentrato sul recupero e determinato a tornare più forte di prima! Nel frattempo, forza Roma sempre! Fiducia nel processo", ha aggiunto e concluso Svilar nel suo post.

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Gasperini e l'annuncio dell'infortunio di Svilar in conferenza stampa

In conferenza stampa Gasperini non ha nascosto il suo rammarico per una defezione importante: "Purtroppo lo abbiamo perso per alcune settimane. Ha avuto una frattura da stress in seguito a una spinta, neanche molto eccessiva, in allenamento. Ha avuto un problema sul quinto dito, nella parte inferiore. Una frattura non scomposta, ma che richiederà almeno un mese di guarigione, stanno ragionando se mettere una vite. Questo porterà i tempi del rientro possibilmente a dopo la sosta. Una brutta tegola, prepareremo Gollini, avrà il modo di ritornare a essere un portiere importante, come lo è stato per un certo periodo".

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