Svilar, salterà nove partite per infortunio: "Non ci voleva"
Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno - in questo caso a mezzogiorno e mezzo, puntuali al Sinigaglia - non era solo una strettoia geografica per il Manzoni. È una sorta di imbuto pure per il signor Gasperini, che sul più bello ha perso il portiere dei miracoli e ora non ha altra scelta che vivere senza di lui la fase più importante e critica da quando allena la Roma, con 9 partite in 27 giorni. Svilar è convalescente dal 2 ottobre e in questo lungo periodo, all’interno del bunker di Trigoria, ha provato a gestirsi e a giocare sopra il dolore. Non c’è stato verso: il mignolo del piede destro, quello che qualcuno chiama “mellino”, si è quasi fratturato durante un banale tuffo in allenamento. Svilar si è buttato alla sua sinistra come avrà fatto milioni di volte da quando è nato; prima però ha spostato il baricentro verso destra per darsi la spinta e, facendo forza sul piede destro, il quinto dito ha ceduto.
La frattura e l'incidente di Svilar
«Frattura da stress», dicono i medici del club. Non è scomposta, ma non si tratta neppure di una semplice contusione. L’anomalia è proprio nella dinamica dell’incidente, perché il portiere non ha subito un colpo fortuito e neanche un pestone, situazioni frequenti nel groviglio di gambe che di solito s’aggira nei pressi dell’area piccola. Come racconta la sequenza di foto che pubblichiamo in pagina, e che Gasp ha commentato in conferenza sconsolato e incredulo, SuperMile si è davvero fatto male in modo rocambolesco. Lo «stress» stavolta non è spiegabile con un numero esagerato di impegni, perché il ciclo di fuoco deve ancora iniziare. E poi Svilar è ancora apolide calcisticamente a causa delle nuove regole Fifa, volendo giocare per il Belgio ma avendo collezionato una partita con la Serbia quattro giorni dopo aver compiuto 21 anni: per lui, insomma, questa era una sosta vera.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS