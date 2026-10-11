Svilar, salterà nove partite per infortunio: "Non ci voleva"

Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno - in questo caso a mezzogiorno e mezzo, puntuali al Sinigaglia - non era solo una strettoia geografica per il Manzoni. È una sorta di imbuto pure per il signor Gasperini, che sul più bello ha perso il portiere dei miracoli e ora non ha altra scelta che vivere senza di lui la fase più importante e critica da quando allena la Roma, con 9 partite in 27 giorni. Svilar è convalescente dal 2 ottobre e in questo lungo periodo, all’interno del bunker di Trigoria, ha provato a gestirsi e a giocare sopra il dolore. Non c’è stato verso: il mignolo del piede destro, quello che qualcuno chiama “mellino”, si è quasi fratturato durante un banale tuffo in allenamento. Svilar si è buttato alla sua sinistra come avrà fatto milioni di volte da quando è nato; prima però ha spostato il baricentro verso destra per darsi la spinta e, facendo forza sul piede destro, il quinto dito ha ceduto.