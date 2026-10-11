D'Amico, fiducia totale in Gollini: "Per lui una motivazione in più". E su Pellegrini...

"Sarà una partita spettacolare, i principi delle due squadre sono diverse. Ci aspettiamo un match tra due squadre forti, non abbiamo avuto tantissimo tempo per prepararla ma abbiamo mesi di lavoro alle spalle". Parole e musica del direttore sportivo della Roma Tony D'Amico ai microfoni di Dazn prima della sfida del Sinigallia tra Como e Roma.

D'Amico e le parole su Svilar e Gollini Il ds giallorosso ha parlato di Gollini e dell'infortunio di Svilar: "Un grande dispiacere perdere un giocatore importante come Mile. Ma anche Cristante. Dispiace perché sono infortuni lunghi che faranno saltare un po' di partite a questi giocatori. Però abbiamo grande fiducia nei ragazzi della rosa, chi sarà chiamato in causa avrà una motivazione in più e per lui non sarà un peso".