D'Amico, fiducia totale in Gollini: "Per lui una motivazione in più". E su Pellegrini...
"Sarà una partita spettacolare, i principi delle due squadre sono diverse. Ci aspettiamo un match tra due squadre forti, non abbiamo avuto tantissimo tempo per prepararla ma abbiamo mesi di lavoro alle spalle". Parole e musica del direttore sportivo della Roma Tony D'Amico ai microfoni di Dazn prima della sfida del Sinigallia tra Como e Roma.
D'Amico e le parole su Svilar e Gollini
Il ds giallorosso ha parlato di Gollini e dell'infortunio di Svilar: "Un grande dispiacere perdere un giocatore importante come Mile. Ma anche Cristante. Dispiace perché sono infortuni lunghi che faranno saltare un po' di partite a questi giocatori. Però abbiamo grande fiducia nei ragazzi della rosa, chi sarà chiamato in causa avrà una motivazione in più e per lui non sarà un peso".
Pellegrini e il rinforzo per la Roma
Ultima battuta su Pellegrini: "Per noi è stato un acquisto. Lo abbiamo trovato a scadenza, tutti quelli che hanno firmato il rinnovo sono stati i primi acquisti. Lorenzo ha vissuto mesi difficili, ha lavorato tanto in estate, per lui è una grande motivazione. Siamo convinti possa dare una grossa mano al gruppo".
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