Malen espulso, Gasperini reagisce malissimo. La frase urlata da Dybala all'arbitro dice tutto
Malen espulso, Gasperini reagisce malissimo. Proteste vibranti da parte dell'allenatore della Roma in seguito alla fine anticipata della partita dell'attaccante olandese: rosso diretto al 53' del match al Sinigaglia, contro il Como, per un'entrata su una caviglia di Kaiki, sullo slancio, nel tenativo di recuperare il pallone. "È giallo", ha immediatamente gridato Dybala, che era nei pressi della zona del rettangolo di gioco dove è avvenuto il fallo.
Gasperini rincuora Malen dopo l'espulsione in Roma-Como
Non meno convinto dell'eccessiva severità della decisione, presa senza indugi dall'arbitro Fabbri, si è da subito dimostrato Gasperini. Il tecnico dei giallorossi ha protestato con il quarto uomo Sozza, ha allargato le braccia, sconsolato, e quando Malen ha raggiunto la panchina per imboccare il tunnel degli spogliatoi, lo ha rincuorato in maniera affettuosa e quasi paterna.
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