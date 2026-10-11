Malen espulso, Gasperini reagisce malissimo. La frase urlata da Dybala all'arbitro dice tutto

Malen espulso , Gasperini reagisce malissimo. Proteste vibranti da parte dell'allenatore della Roma in seguito alla fine anticipata della partita dell'attaccante olandese: rosso diretto al 53' del match al Sinigaglia, contro il Como , per un'entrata su una caviglia di Kaiki , sullo slancio, nel tenativo di recuperare il pallone. "È giallo", ha immediatamente gridato Dybala , che era nei pressi della zona del rettangolo di gioco dove è avvenuto il fallo.

Gasperini rincuora Malen dopo l'espulsione in Roma-Como

Non meno convinto dell'eccessiva severità della decisione, presa senza indugi dall'arbitro Fabbri, si è da subito dimostrato Gasperini. Il tecnico dei giallorossi ha protestato con il quarto uomo Sozza, ha allargato le braccia, sconsolato, e quando Malen ha raggiunto la panchina per imboccare il tunnel degli spogliatoi, lo ha rincuorato in maniera affettuosa e quasi paterna.