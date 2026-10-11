Ramon e quel fallo netto su Malen prima dell'espulsione: l'errore dell'arbitro Fabbri è evidente

C'è qualcosa che non torna al Sinigaglia di Como. L'arbitro Fabbri ha commesso un errore da matita rossa: l'espulsione di Malen non c'era. Gasperini aveva ragione a protestare. Il motivo? Prima dell'intervento irregolare dell'attaccante olandese ci sono almeno due o tre falli non sanzionati a Ramos, poco prima del cartellino rosso. Il difensore del Como, infatti, trattiene Malen più volte, la maglietta si allarga e l'infrazione è evidente. Un abbagglio totale che ha compromesso l'andamento di Como-Roma, uno scontro diretto per la Champions. La giornata no di Fabbri è stata poi completata dall'infortunio: il fischietto non ha finito la partita ed è stato sostituito da Sozza nel secondo tempo.