Ramon e quel fallo netto su Malen prima dell'espulsione: l'errore dell'arbitro Fabbri è evidente
C'è qualcosa che non torna al Sinigaglia di Como. L'arbitro Fabbri ha commesso un errore da matita rossa: l'espulsione di Malen non c'era. Gasperini aveva ragione a protestare. Il motivo? Prima dell'intervento irregolare dell'attaccante olandese ci sono almeno due o tre falli non sanzionati a Ramos, poco prima del cartellino rosso. Il difensore del Como, infatti, trattiene Malen più volte, la maglietta si allarga e l'infrazione è evidente. Un abbagglio totale che ha compromesso l'andamento di Como-Roma, uno scontro diretto per la Champions. La giornata no di Fabbri è stata poi completata dall'infortunio: il fischietto non ha finito la partita ed è stato sostituito da Sozza nel secondo tempo.
Malen, danno e beffa per la Roma
Oltre il danno, ci sarà la beffa per la Roma. Malen, infatti, sarà squalificato dal giudice sportivo per il cartellino rosso. Un'assenza pesantissima. Castro già si scalda.
Gasperini, quindi, non avrà sicuramente a disposizione la sua punta di riferimento per Roma-Genoa, in programma sabato prossimo all'Olimpico, dopo Roma-Real Madrid, in agenda mercoledì notte sempre all'Olimpico.
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