Gasperini senza filtri sull'espulsione di Malen: "Basta fotogrammi, falsificano la realtà. Per favore..."

INVIATA A COMO - Gian Piero Gasperini , al fischio finale di Como - Roma , ha accennato una piccola esultanza. Voleva vincere, in questo stadio che sa di calcio, Hollywood e lago, ma l'espulsione di Malen ha complicato i piani. "Abbiamo fatto una partita di spessore. Dybala e tutti i suoi compagni, tutti. Non ricordo palloni persi e anzi Paulo mi sembra nuovamente forte nello spunto. Peccato nella situazione del primo tempo in cui poteva fare gol. Ma anche oggi è stata una prestazione straordinaria". Gasp prova a guardare il bicchiere mezzo pieno e non potrebbe essere diversamente: Real Madrid mercoledì, Genoa sabato, poi Slovan Bratislava. Non c'è un attimo di pace. Pace, Gasperini, non la trova neppure a pensare all'espulsione di Malen: "Mah... non lo so. C'è un fallo ripetuto su Malen. Dire che Malen faccia del gioco violento è difficile da sostenere. Ha avuto uno slancio dopo essere stato trattenuto e ha toccato anche la palla . Quello che è brutto è il salto, ma non c'è intenzionalità da parte di Malen. Sicuramente è stato un episodio che ha imbruttito la partita. Era una gara bellissima e così lo è stata di meno. Il calcio non è fatto di fotogrammi ma di azioni, altrimenti si può giustificare tutto. Non c'è nessuna volontà né determinazione a fare male da parte di Malen. È ora di smetterla coi fotogrammi, falsificano la realtà. Abbiamo subito questa cosa per anni, finalmente da quest'anno si vede un calcio più vero. Per favore, non torniamo indietro".

Gasperini su Gollini, Dybala e il Real Madrid

Non torna indietro neppure la sua Roma e Gasperini lo sa. Tutti fanno gruppo, a partire da Gollini: "Lui è stato indubbiamente bravo, anche nel rilancio con i piedi e con le mani. La squadra lo ha messo in questa situazione ed è stato bravo, lo hanno messo nelle condizioni migliori. Lui è un portiere che saprà sostituire Svilar". E adesso, mercoledì, il Real: "Vedo una squadra di campioni incredibili in campo che in panchina. Affrontiamo una delle squadre più forti d’Europa, che ha fatto anche un mercato straordinario. Josè ha lasciato nella gente un ricordo e un amore straordinario. Adesso però è un altro tipo di squadra la nostra, molto diversa da quella che giocava con Mourinho. Una squadra che mi sta dando grandi soddisfazioni, perché anche oggi bisognava avere grande morale, grande condizione e grande cuore per giocare in questo modo a Como. Ripeto, sono molto soddisfatto della prestazione. Nel primo tempo abbiamo avuto delle ottime situazioni per fare gol e un paio importanti il Como, ma abbiamo dato la sensazione di poter passare in vantaggio. Poi ovviamente se giochi 2/3 di partita in inferiorità numerica, contro una squadra forte come il Como, c'è rammarico. Non so come sarebbe finita la partita in 11 contro 11, ma eravamo fiduciosi di avere ottime chances. Così siamo stati costretti a difenderci e lo abbiamo fatto con lucidità e ordine. Un pareggio, in queste condizioni, va bene lo stesso".