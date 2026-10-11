Retroscena Malen: le scuse ai compagni e ai tifosi, la tv a casa sua e il messaggio della moglie
INVIATA A COMO - Il primo a consolarlo è stato De Roon. Questioni di lingua e non solo. Poi Gasperini e tutti gli altri. Può aver commesso un'ingenuità, Donny Malen, ma il primo fallo da rosso in carriera non aveva certo l'obiettivo di far male. Per questo, quando la partita è finita, si è subito scusato con i compagni e con l'allenatore. Visto che però è un uomo vero, e un uomo squadra, lo ha fatto anche pubblicamente: "Chiedo scusa alla squadra e ai tifosi", ha scritto su Instagram. In italiano, cosa che fa raramente. E anche questo è un dettaglio mica da poco. Tra i tanti commenti ci sono quello della moglie, con un cuore e una faccina triste, e poi i cuori della Roma e, ancora, di De Roon. A seguire migliaia di messaggi dei tifosi della Roma, tutti accanto a lui. Nessuno punta il dito. La speranza è che, riposandosi in campionato, Malen abbia voglia di spaccare il mondo già mercoledì all'Olimpico contro il Real Madrid.
Malen, la tv a casa sua prima del Real Madrid
A proposito di questo, una troupe di Amazon Prime, che trasmetterà la partita in Italia mercoledì, nei giorni scorsi è andata in Olanda sulle tracce della crescita di questo giocatore che, nel 2026, sta conoscendo una seconda giovinezza. C'è curiosità, d'altronde, per capire come Gasperini sia riuscito a ridargli fiducia e consapevolezza. Non può essere solo merito del cambio di modulo e Malen è il primo a riconoscerlo. Per questo oggi, in un certo senso, ha pensato di aver "tradito" tecnico e compagni. E da lì le scuse e l'uscita dal campo e dallo stadio a testa bassa. Domani, però, è già un altro giorno. E il Real è più vicino che mai.
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