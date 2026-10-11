Retroscena Malen: le scuse ai compagni e ai tifosi, la tv a casa sua e il messaggio della moglie

INVIATA A COMO - Il primo a consolarlo è stato De Roon. Questioni di lingua e non solo. Poi Gasperini e tutti gli altri. Può aver commesso un'ingenuità, Donny Malen, ma il primo fallo da rosso in carriera non aveva certo l'obiettivo di far male. Per questo, quando la partita è finita, si è subito scusato con i compagni e con l'allenatore. Visto che però è un uomo vero, e un uomo squadra, lo ha fatto anche pubblicamente: "Chiedo scusa alla squadra e ai tifosi", ha scritto su Instagram. In italiano, cosa che fa raramente. E anche questo è un dettaglio mica da poco. Tra i tanti commenti ci sono quello della moglie, con un cuore e una faccina triste, e poi i cuori della Roma e, ancora, di De Roon. A seguire migliaia di messaggi dei tifosi della Roma, tutti accanto a lui. Nessuno punta il dito. La speranza è che, riposandosi in campionato, Malen abbia voglia di spaccare il mondo già mercoledì all'Olimpico contro il Real Madrid.