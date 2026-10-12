Roma, quegli abbracci a Gollini che dicono tutto

Due anni e sei giorni senza giocare una partita da titolare in Serie A sono stati lunghi da passare per Pierluigi Gollini che di anni ne ha 31, ha alle spalle 204 gare da professionista e 1 presenza in Nazionale . Peraltro proprio a Zenica, fatale all'Italia il 31 marzo scorso, ma il 15 novembre 2019 teatro del 3-0 alla Bosnia rifilato dai Acerbi, Insigne e Belotti, ct Mancini alla nona vittoria su nove nelle qualificazioni all'Europeo, decimo successo consecutivo superando il primato di Pozzo . Un'altra storia, un'altra Italia. Gollini a Zenica subentrò a Donnarumma nei minuti finali. Aveva 24 anni, era uno dei giocatori copertina dell' Atalanta di Gasperini . La copertina l'ha riguadagnata a Como, sostituendo un pezzo da novanta del calibro di Svilar, fuori per almeno un mese.

La fiducia di Gasperini

Gasp, il suo pigmalione l'aveva presentato egregiamente: "Pierluigi si è sempre allenato con impegno e serietà, non è un esordiente, ma un portiere ricco di qualità ed esperienza. Sono sicuro che farà bene. Nella sua carriera forse l'unico che l'ha fatto giocare con continuità sono io. È un ottimo secondo. Quando l'ho allenato era arrivato a essere il secondo in Nazionale per un paio d’anni. Ha capacità, si è allenato bene in questi mesi. Deve avere il supporto di tutti". Dove si dimostra quanto importante sia il rapporto di fiducia che un allenatore sa instaurare con i propri giocatori. Questa fiducia, Gollini l'ha onorata al Sinigaglia. L'abbraccio che i compagni gli hanno riservato dopo il fischio finale sono stati un attestato di stima e di gratitudine particolarmente significativo per un giocatore che meritava una grande occasione e l'ha colta al volo. Altre ne arriveranno e la prima è già qui. Si chiama Real di Mourinho. Sin miedo, senza paura.