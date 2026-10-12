Osvaldo in via di guarigione scherza con il papà dopo la terapia intensiva: "Daddy romano"

L'ex attaccante ha postato su Instagram una foto dal letto di ospedale con un dettaglio che non è passato inosservato
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2 min

Pubblicato il 12.10.2026, 20:15 (Aggiornato il 12.10.2026, 20:43)

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Riecco Daniel Osvaldo. L'ex attaccante ha pubblicato una foto su Instagram, direttamente dall'ospedale Bicentennial di Esteban Echeverria, a Monte Grande, dove è ricoverato da oltre due settimane a causa di un'infezione polmonare. Osvaldo appare sorridente. Non meno lo è suo padre Raùl, che compare al suo fianco con indosso una a tuta della Roma. Una scelta, quella dell'outfit, che ha isprato la didascalia dello scatto: "Daddy Romano". In alto, in bella evidenza, il logo del club giallorosso.

Parla Osvaldo, una carie ha rischiato di ucciderlo: "L'infezione è arrivata ai polmoni". Come sta oggi

Osvaldo, il ricorvero in terapia intensiva per una carie trascurata

Una carie trascurata, un'infezione che si è estesa fino ai polmoni e un ricovero in terapia intensiva, ha messo seriamente a rischio la sua vita. Dopo i giorni trascorsi in terapia intensiva, Osvaldo è stato trasferito in terapia intermedia e sta lentamente recuperando dopo giorni particolarmente difficili. A raccontare cosa gli è accaduto è stato lo stesso ex calciatore, che in un'intervista a Infobae Al Amanecer ha svelato l'origine dell'infezione e parlato delle sue attuali condizioni di salute. Il peggio sembrerebbe ormai alle spalle, anche se i medici continuano a monitorarlo e a sottoporlo a ulteriori accertamenti.

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