L'ultimo murale di Drugi su Mourinho commuove i tifosi
La Roma aspetta il Real Madrid di Mourinho per la sfida del destino in Champions League. Intanto, Roma aspetta Mourinho, per riabbracciarlo e restituirgli quell'amore indissolubile che lo ha legato ai colori giallorossi. Un legame forgiato dalla conquista della Conference League, immortalata dall'ennesimo murale dedicato a José.
L'opera di Drugi sullo 'Special One' commuove i tifosi
"Ci tenevamo per mano sul tetto d'Europa. Per una notte dimenticheremo l'amore, ma non dimenticheremo mai chi siamo stati". È la frase allegata sui social dall'artista di strada Drugi alla sua ultima opera, che ha commosso i tifosi della Roma. C'è José Mourinho sorridente e accovacciato con la sciarpa giallorossa nella mano sinistra, mentre la mano destra stringe quella di un bambino, con la divisa della Roma, anche lui sciarpa al collo, e la Coppa sotto il braccio. Il ricordo impresso su un muro di una notte entrata nella storia del club giallorosso.
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