Prima Mourinho e poi De Rossi: la Roma riabbraccia due pezzi del suo cuore

ROMA - Ci sono settimane in cui il calcio smette di essere soltanto una partita, una classifica, una rincorsa ai tre punti. Settimane in cui il pallone diventa memoria, gli spalti si trasformano in un album di ricordi e il cuore prende il sopravvento sulla ragione. Perché ci sono amori che non finiscono con un esonero, una separazione o una panchina diversa. Restano lì, custoditi tra le pieghe dell’anima romanista, pronti a riaccendersi al primo sguardo, al primo applauso, al primo coro. È la settimana del sentimento, dell’emozione, della nostalgia, della gratitudine e dei rimpianti. È la settimana di José Mourinho e Daniele De Rossi, due uomini che hanno attraversato la storia recente della Roma lasciando impronte profonde e che adesso si preparano a tornare all’Olimpico, a distanza di appena tre giorni. Domani lo Special One con il Real Madrid, sabato DDR con il Genoa. Centottanta minuti di magia, due abbracci attesi, una città pronta a riaprire il cassetto dei ricordi. Eppure, in mezzo a tutta questa dolcezza, c’è una partita da vincere. Perché l’amore non cancella la competizione, la nostalgia non regala punti e la Roma non può permettersi di dimenticare l’obiettivo. Anche se stavolta, sulle panchine avversarie, siederanno due uomini che hanno scritto pagine importanti della sua storia. Quasi uno scherzo del destino: Mourinho e De Rossi, protagonisti dello stesso palcoscenico a pochi giorni di distanza, dopo essersi dati il cambio il 16 gennaio 2024, quando la dirigenza decise di esonerare il portoghese e affidare la squadra alla sua bandiera.

I tifosi della Roma aspettano Mourinho Domani l’Olimpico riabbraccerà lo Special One, l’uomo della Conference, della finale di Europa League persa tra le polemiche e di quarantacinque sold out che hanno restituito entusiasmo a una piazza reduce da troppe delusioni. Ben 929 giorni di passione, cominciati con duemila romanisti ad accoglierlo tra Ciampino e Trigoria e terminati con duecento tifosi ad aspettarlo fuori il Fulvio Bernardini per l’ultimo saluto. Un amore mai davvero finito, come ha ribadito José al Corriere dello Sport: «Mi devo difendere emotivamente, sarà dura». E ancora: «Cosa mi aspetto? Solo rispetto, per la Roma ho dato tutto». Una dichiarazione che racconta il legame con una città che non ha dimenticato le sue battaglie, le sue notti europee e quella capacità di far sentire i romanisti parte di qualcosa di speciale.