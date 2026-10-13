Prima Mourinho e poi De Rossi: la Roma riabbraccia due pezzi del suo cuore
ROMA - Ci sono settimane in cui il calcio smette di essere soltanto una partita, una classifica, una rincorsa ai tre punti. Settimane in cui il pallone diventa memoria, gli spalti si trasformano in un album di ricordi e il cuore prende il sopravvento sulla ragione. Perché ci sono amori che non finiscono con un esonero, una separazione o una panchina diversa. Restano lì, custoditi tra le pieghe dell’anima romanista, pronti a riaccendersi al primo sguardo, al primo applauso, al primo coro. È la settimana del sentimento, dell’emozione, della nostalgia, della gratitudine e dei rimpianti. È la settimana di José Mourinho e Daniele De Rossi, due uomini che hanno attraversato la storia recente della Roma lasciando impronte profonde e che adesso si preparano a tornare all’Olimpico, a distanza di appena tre giorni. Domani lo Special One con il Real Madrid, sabato DDR con il Genoa. Centottanta minuti di magia, due abbracci attesi, una città pronta a riaprire il cassetto dei ricordi. Eppure, in mezzo a tutta questa dolcezza, c’è una partita da vincere. Perché l’amore non cancella la competizione, la nostalgia non regala punti e la Roma non può permettersi di dimenticare l’obiettivo. Anche se stavolta, sulle panchine avversarie, siederanno due uomini che hanno scritto pagine importanti della sua storia. Quasi uno scherzo del destino: Mourinho e De Rossi, protagonisti dello stesso palcoscenico a pochi giorni di distanza, dopo essersi dati il cambio il 16 gennaio 2024, quando la dirigenza decise di esonerare il portoghese e affidare la squadra alla sua bandiera.
I tifosi della Roma aspettano Mourinho
Domani l’Olimpico riabbraccerà lo Special One, l’uomo della Conference, della finale di Europa League persa tra le polemiche e di quarantacinque sold out che hanno restituito entusiasmo a una piazza reduce da troppe delusioni. Ben 929 giorni di passione, cominciati con duemila romanisti ad accoglierlo tra Ciampino e Trigoria e terminati con duecento tifosi ad aspettarlo fuori il Fulvio Bernardini per l’ultimo saluto. Un amore mai davvero finito, come ha ribadito José al Corriere dello Sport: «Mi devo difendere emotivamente, sarà dura». E ancora: «Cosa mi aspetto? Solo rispetto, per la Roma ho dato tutto». Una dichiarazione che racconta il legame con una città che non ha dimenticato le sue battaglie, le sue notti europee e quella capacità di far sentire i romanisti parte di qualcosa di speciale.
De Rossi, figlio di Roma
Sabato toccherà a Daniele, bandiera diventata allenatore, protagonista di altri 246 giorni di passione, con una semifinale europea e la qualificazione all’Europa League conquistata all’ultimo respiro. Poi l’esonero deciso dalla dirigenza dopo un avvio complicato, la fine improvvisa di un progetto nel quale aveva creduto e la successione affidata a Juric. Anche per lui il ritorno sarà un concentrato di ricordi, affetto e rimpianti: perché certe separazioni non cancellano l’appartenenza. Mou e DDR, due storie diverse, un unico filo rosso: l’amore per la Roma e per la sua gente. All’Olimpico saranno avversari, ma per una sera torneranno soprattutto a essere uomini di casa. La Curva li aspetta, il cuore giallorosso è pronto a battere forte. Poi parlerà il campo, perché la Roma vuole vincere. Ma prima ci sarà spazio per un abbraccio, un coro e un grazie che il tempo non ha mai cancellato.
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