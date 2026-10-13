Roma-Genoa vietata ai tifosi liguri: c'entra anche la sfida tra BC Roma e Umana Venezia Basket

ROMA - Dopo la visita di José Mourinho, di scena con il suo Real Madrid all'Olimpico nella sfida di Champions League in programma domani (mervoledì 14 ottobre), la Roma riceverà poi quella di un altro grande ex come Daniele De Rossi , ospite dei giallorossi con il Genoa nel match di Serie A in calendario sabato (17 ottobre). Un appuntamento speciale per De Rossi, che riceverà l'omaggio del suo vecchio popolo ma non potrà contare sul sostegno dei suoi attuali tifosi , ai quali è stata vietata la trasferta nella Capitale.

Roma-Genoa vietata ai tifosi liguri: il motivo

Divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Liguria e vendita dei tagliandi per il settore ospiti dello Stadio Olimpico riservata ai soli titolari di tessera di fidelizzazione 'Genoa C.F.C.' non residenti nella Regione Liguria. Queste le prescrizioni stabilite per motivi di sicurezza dalla Prefettura di Roma alla luce delle evidenze rappresentate dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (condivise dal Questore di Roma), secondo cui la sfida presenta "elevati profili di rischio riconducibili alla rivalità tra le due tifoserie sfociata, in precedenti incontri, in turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché le ulteriori criticità dovute alla concomitanza con l’incontro di basket 'BC Roma Basket-Umana Venezia Basket' a causa della presenza a Roma dei tifosi lagunari, contigui a gruppi ultras della squadra di calcio del Venezia che hanno pessimi rapporti con i tifosi genoani, ed alla rivalità dei tifosi del Genoa con quelli della Lazio i quali, vista la presenza nella Capitale dei liguri, potrebbero cogliere l’occasione per il compimento di azioni ritorsive".