Roma si prepara alla notte di Champions contro il Real Madrid di Mourinho: le info per i tifosi su viabilità, bus e metro

Per Roma-Real Madrid, è stata disposta l' estensione notturna dell'orario di servizio della rete metropolitana. Tutte le linee della metropolitana (A, B/B1 e C) vedranno il proprio orario prolungato, con ultima partenza dai capolinea fissata alle ore 1:30 di notte . Nello specifico, la Linea A garantirà corse ogni 10 minuti con 16 treni ; la B/B1 avrà una frequenza di 5 minuti sulla tratta centrale e 10 sui rami Jonio e Rebibbia. La Linea C garantirà un treno ogni 8 minuti .

Non solo, sarà attiva la Navetta Shuttle dedicata "NAV STADIO": un collegamento diretto, e ad alta frequenza, tra la stazione della Metro A "Ottaviano" e Piazzale Maresciallo Giardino, con passaggi ogni 5 minuti e partenze accoppiate nelle fasi di afflusso e di deflusso. Per quanto riguarda i tifosi ospiti (sono attesi in circa 1500) saranno messe a disposizione prioritariamente 12 navette di linea, coordinate con la Questura, con partenza dal Meeting Point di Piazzale delle Canestre verso lo stadio. Sarà inoltre potenziata la sharing mobility, con un aumento della disponibilità di monopattini, e-bike, scooter.

Patanè: "Vogliamo convogliare gli spettatori verso il trasporto pubblico e la mobilità sostenibile"

L’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, ha commentato: “L'appuntamento di Champions League tra Roma e Real Madrid rappresenta un grande evento sportivo d'impatto internazionale per la nostra città. Per questo motivo abbiamo messo in campo un piano di mobilità ad hoc, che lavora in perfetta continuità con il modello virtuoso e integrato già adottato con successo in occasione dei grandi eventi, come gli Internazionali d'Italia di tennis e le finali di Coppa Italia”. Ha poi proseguito: “Il nostro obiettivo prioritario è convogliare la quota più alta possibile di spettatori verso il trasporto pubblico locale e le soluzioni di mobilità sostenibile e sharing mobility. Vogliamo offrire a tifosi e cittadini un'alternativa concreta ed efficiente all'auto privata. Questo ci permetterà di garantire un afflusso ed un deflusso regolare, rapido e sicuro dallo stadio, riducendo al minimo i disagi per la viabilità cittadina e consolidando uno schema strutturale di mobilità che applicheremo anche nelle successive sfide internazionali”.