Dybala va ko contro il Real Madrid: non rientra in campo, le condizioni e cosa è successo
L'argentino è stato costretto alla sostituzione all'intervallo nel match di Champions League
Allarme in casa Roma durante la grande notte di Champions League contro il Real Madrid di Mourinho allo stadio Olimpico. Paulo Dybala è stato costretto ad uscire al termine del primo tempo a causa di un risentimento muscolare.
Dybala va ko contro il Real: problema muscolare per la Joya
L'attaccante argentino è rimasto negli spogliatoi durante la pausa dopo aver accusato un fastidio al polpaccio destro, che sar da valutare nei prossimi giorni. Al suo posto, mister Gasperini ha mandato in campo Mora all'inizio della ripresa.
Infortunio anche per Koné
Per la Roma si tratta già del secondo cambio forzato del match, dopo il problema fisico riscontrato nel primo tempo da Koné. Le condizioni della Joya verranno valutate con esami strumentali nelle prossime ore per stabilire l'entità dello stop.
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