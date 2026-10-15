Roma, la beffarda lezione di Mou. Non è finita finché non è finita
Il pirotecnico 4-3 del Real che in 7' ha ribaltato la partita, deprime la prova dei giallorossi, splendida sino a quando i cambi di José non hanno deciso il risultato finale. Ma delle quattro italiane ko in Champions, la squadra di Gasp è quella che ha giocato meglio. Sine metu, senza paura
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Il Real Madrid ha vinto 20 delle ultime 22 partite disputate contro le squadre italiane in Champions League. Sotto la guida di Josè Mourinho, fra la prima gestione (2010-2013) e l'attuale, il Real Madrid ha perso soltanto una delle 20 gare giocate nella fase a gironi o fase campionato di Champions League. I riferimenti statistici sono eloquenti per esaltare la spettacolare impresa romana dei Blancos, direttamente proporzionale alla grandezza della prova romanista. L'hanno frustrata i micidiali sette minuti che hanno tramortito i giallorossi e i loro tifosi. Atrocemente beffarda è stata la lezione di Mou, amatissimo e celebratissimo ex, una volta di più Special One per il modo in cui ha saputo leggere il finale di partita. Non ha sbagliato un cambio, José, attingendo alla formidabile panchina lunga che Florentino gli ha messo a disposizione: fuori Dumfries, dentro Arda Güler; fuori Cucurella, dentro Carreras; fuori Diomandè, dentro Espi; fuori Vinicius, dentro Endrick; fuori Tchouaméni, dentro Bernardo Silva. Tutti insieme forsennatamente, accanto a Bellingham, Mbappè, Valverde. Per dire. Eppure, Gasperini aveva fatto tutto a puntino, obbedendo all'invito di quel gigantesco striscione che diceva tutto sullo spirito con il quale affrontare gli spagnoli: sine metu, senza paura. Da questo approccio alla sfida sono scaturiti il primo gol di de Roon in Champions League, la doppietta del fenomenale Malen (23 reti in 28 partite da quando è romanista), l'argento vivo di Soulé e la classe di Dybala fino a quando sono rimasti in campo. Idem dicasi per Kone, purtroppo tolto di mezzo da un serio infortunio. Ciononostante, sul 3-1 la Roma sembrava più forte di tutto, più forte del Real. Invece no.Con l'Inter si era fatta rimontare due gol; con il Real ne ha presi tre, tutti su calcio piazzato, tutti nei sette minuti in cui la notte è scesa sull'Olimpico. E, metaforicamente, Mourinho ha inalberato il suo striscione, preso in prestito da Yogi Berra, leggendario giocatore di baseball americano, scomparso undici anni fa. Il celeberrimo ricevitore dei New York Yankees soleva dire: "It ain't over 'til it's over". Non è finita finché non è finita. Mourinhianamente traducibile in spagnolo: nunca se acaba hasta que yo lo diga, non è finita finché non lo dico io.
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