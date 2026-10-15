Roma, la beffarda lezione di Mou. Non è finita finché non è finita

Il pirotecnico 4-3 del Real che in 7' ha ribaltato la partita, deprime la prova dei giallorossi, splendida sino a quando i cambi di José non hanno deciso il risultato finale. Ma delle quattro italiane ko in Champions, la squadra di Gasp è quella che ha giocato meglio. Sine metu, senza paura