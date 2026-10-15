Gasperini: "Ci siamo piantati nel finale, eravamo delle sagome"

Roma in ansia per le condizioni di Koné e Dybala: attesa per gli esami strumentali

Il centrocampista e l'argentino si sono fermati durante il match di Champions League perso in maniera beffarda all'Olimpico contro il Real Madrid: i dettagli
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Pubblicato il 15.10.2026, 15:02

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ROMA - Lascia strascichi non solo nel morale in casa Roma il beffardo ko incassato all'Olimpico contro il Real Madrid del grande ex José Mourinho all'esordio casalingo in Champions League. Una sfida che ha lasciato infatti in eredità due infortuni ai giallorossi di Gian Piero Gasperini, che ha perso dopo poco più di un quarto d'ora Manu Koné a centrocampo per un infortunio muscolare (con il francese sostituito da Pisilli) ed è stato poi costretto a lasciare Paulo Dybala negli spogliatoi all'intervallo (fastidio al polpaccio destro).

 

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Esami strumentali per Koné e Dybala

La stessa Roma ha comunicato che sia Koné che Dybala svolgeranno gli esami strumentali nella giornata di domani (venerdì 16 ottobre). Solo dopo l'esito di questi si potrà capire l'entità dei rispettivi infortuni e di conseguenza i tempi di recupero. A destare maggiore preoccupazione, come spiegato dal tecnico Gasperini a caldo dopo il match di Champions League contro il Real Madrid, sono le condizioni del mediano francese, mentre per il fantasista argentino si dovrebbe trattate solo di un risentimento.

 

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Roma incerottata contro il Genoa di De Rossi

Una doppia tegola comunque per la Roma, che ora aspetta il Genoa di un altro grande ex come Daniele De Rossi, ospite all'Olimpico nella partita di Serie A in programma tra due giorni (sabato 17 ottobre, ore 20:45). Un match in cui il tecnico giallorosso dovrà già fare a meno del portiere Svilar e di Cristante, oltre che dello squalificato Malen (una giornata di stop dopo il rosso di Como).

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