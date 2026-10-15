Svilar si carica sui social: le foto con il tutore, la riabilitazione e la citazione a Bruce Lee
"Anche questa passerà", parola di Mile Svilar. È già iniziato il percorso di riabilitazione del portiere della Roma, reduce dall'infortunio al quinto dito del piede destro riportato in allenamento, che lo costringerà a saltare almeno nove partite con la squadra di Gasperini. Sui social, la carica dell'estremo difensore giallorosso, che già non vede l'ora di tornare a dare il suo contributo.
Svilar, la carica dopo l'infortunio: le foto della riabilitazione e la citazione di Bruce Lee
Con un post sul proprio account Instagram, Mile Svilar ha raccontato i primi giorni del percorso che lo porterà al pieno recupero, pubblicando le foto del tutore e degli esercizi fatti su attrezzi da palestra come ellittica, cyclet e leg press. Le motivazioni non mancano, come dimostra anche l'iconica citazione di Bruce Lee condivisa dall'ex Benfica: "Sii sempre te stesso, esprimiti, abbi fiducia in te stesso, non cercare di emulare una personalità di successo, ma costruiscitela". La Roma aspetta il suo portiere.
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