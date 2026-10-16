Gasperini cambia la Roma: Lulli titolare al posto di Molina

Dopo tre partite vissute in panchina contro Inter, Como e Real Madrid, Lulli è pronto a riprendersi spazio nella Roma. Domani, contro il Genoa di Daniele De Rossi, Gasperini è orientato a rilanciarlo dal primo minuto, affidandogli la fascia destra al posto di Molina.

Gasperini e la scelta sugli esterni

Una scelta che ridisegnerà anche l’assetto degli esterni: Wesley, protagonista di una grande prestazione contro il Real, tornerà a sinistra, mentre Lulli avrà l’occasione di mettersi nuovamente in mostra sulla corsia opposta. La Roma ha bisogno di ripartire subito dopo la beffa europea e il tecnico vuole risposte da tutto il gruppo. Contro il Genoa serviranno energie fresche, intensità e voglia di riscatto: Lulli è pronto a dare il proprio contributo.