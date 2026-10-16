Special beffa

Gasperini cambia la Roma: Lulli titolare al posto di Molina

Il giovane giallorosso pronto a riprendersi spazio in vista della sfida contro il Genoa: le ultime
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Jacopo Aliprandi
Jacopo Aliprandi

1 min

Pubblicato il 16.10.2026, 08:16

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Dopo tre partite vissute in panchina contro Inter, Como e Real Madrid, Lulli è pronto a riprendersi spazio nella Roma. Domani, contro il Genoa di Daniele De Rossi, Gasperini è orientato a rilanciarlo dal primo minuto, affidandogli la fascia destra al posto di Molina.

Gasperini e la scelta sugli esterni

Una scelta che ridisegnerà anche l’assetto degli esterni: Wesley, protagonista di una grande prestazione contro il Real, tornerà a sinistra, mentre Lulli avrà l’occasione di mettersi nuovamente in mostra sulla corsia opposta. La Roma ha bisogno di ripartire subito dopo la beffa europea e il tecnico vuole risposte da tutto il gruppo. Contro il Genoa serviranno energie fresche, intensità e voglia di riscatto: Lulli è pronto a dare il proprio contributo. 

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