Mourinho ringrazia i tifosi della Roma: "Eterna gratitudine"

Ci sono legami che vanno oltre il calcio, i risultati e persino le vittorie. Quello tra José Mourinho e la Roma è senza dubbio uno di questi. Dopo la sfida di Champions League contro la sua ex squadra, lo Special One ha voluto dedicare un messaggio speciale ai tifosi giallorossi attraverso il proprio profilo Instagram, confermando ancora una volta quanto sia profondo il rapporto costruito durante la sua esperienza nella Capitale. Un post accompagnato dalle immagini della notte dell'Olimpico, tra cui lo striscione che i sostenitori romanisti gli hanno dedicato. Un'accoglienza che non ha lasciato indifferente il tecnico portoghese, capace di conquistare il cuore della tifoseria durante la sua avventura sulla panchina della Roma.