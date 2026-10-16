Mourinho ringrazia i tifosi della Roma: "Eterna gratitudine"
Ci sono legami che vanno oltre il calcio, i risultati e persino le vittorie. Quello tra José Mourinho e la Roma è senza dubbio uno di questi. Dopo la sfida di Champions League contro la sua ex squadra, lo Special One ha voluto dedicare un messaggio speciale ai tifosi giallorossi attraverso il proprio profilo Instagram, confermando ancora una volta quanto sia profondo il rapporto costruito durante la sua esperienza nella Capitale. Un post accompagnato dalle immagini della notte dell'Olimpico, tra cui lo striscione che i sostenitori romanisti gli hanno dedicato. Un'accoglienza che non ha lasciato indifferente il tecnico portoghese, capace di conquistare il cuore della tifoseria durante la sua avventura sulla panchina della Roma.
Mourinho ringrazia la Roma: "I momenti più belli sono le emozioni"
Poche parole, ma dal significato enorme. Mourinho ha scelto di mettere da parte la partita di Champions e pensare solo a quel rapporto speciale: "Quando i momenti più belli di una lunga carriera non sono né i gol né le vittorie, ma piuttosto emozioni per le quali posso solo esprimere umilmente la mia gratitudine. Grazie Roma, grazie romanisti. Emozioni e eterna gratitudine a voi. Jose". Un messaggio che racconta meglio di qualsiasi altra cosa il sentimento che continua a unire lo Special One alla piazza giallorossa. Dalla storica conquista della Conference League nel 2022 alla finale di Europa League dell'anno successivo, lo José ha vissuto momenti indimenticabili insieme ai romanisti. Che dureranno per sempre.
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