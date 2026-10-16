Gasperini replica ancora a Mourinho: "Rispetto le opinioni di tutti, però alcune sono di riferimento e altre no..."

"Rispetto le convinzioni di tutti. Ma a volte sono di riferimento e altre no". A precisa domanda sul calo della Roma contro il Real Madrid evidenziato da Mourinho Gasperini si toglie un sassolino dalla scarpa. Che però è un macigno: "Sulle situazioni di calcio d'angolo c'è stato timore e poca organizzazione. Fino a quel momento era andato tutto bene e la farei un po' più semplice". È per questo che il tecnico della Roma ha deciso di parlare a Trigoria alla vigilia del Genoa: tirare su l'ambiente dopo il ko contro il Real e chiarire un po' di cose: "Un po' di contraccolpo psicologico c'è - ammette Gasp -. Ma senza parlare di scudetto o traguardi, questa squadra ha del valore e lo dimostra da mesi. Abbiamo giocato con Inter, Como e Real e abbiamo dimostrato valore. Poi si possono creare nelle condizioni positive o delle defezioni, a volte sei completo, altre no, ci sono cose impensabili come l'espulsione di Malen. Usciamo rafforzati nella nostra idea che ce la possiamo giocare e dobbiamo sentirci liberi di esprimerci".