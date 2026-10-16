Le gag in italiano e in inglese, la risposta su Lautaro e la battuta sullo stipendio: tutta l'intervista VIDEO di Malen
Se contro il Genoa Donyell Malen dovesse mancare troppo ai tifosi della Roma, ci sono due considerazioni da fare. La prima: salterà solo una partita per squalifica, ci sarà contro lo Slovan in coppa e il Napoli in campionato. La seconda: è disponibile sul nostro canale Youtube l'intervista del direttore Ivan Zazzaroni. Un Malen inedito al suo primo podcast in Italia, un episodio speciale di "Tutto in piazza" che racconta l'incontro con il giocatore che ha avuto l’impatto più impressionante degli ultimi anni sul campionato. L’amore di Roma, il rapporto con Gasperini, il feeling con Dybala, i complimenti a Pisilli e Koné: tanti i temi affrontati dall'attaccante giallorosso.
Malen o Lautaro? Ecco la sceltaIn un misto di italiano e inglese, tra battute e riflessioni più serie e con la promessa di rivedersi tra sei mesi per un'intervista in italiano, Malen si racconta a Zazzaroni e risponde anche a una domanda diretta di quelle viralissime sui social. Chi avrà scelto tra se stesso e Lautaro? La risposta su Youtube...
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS