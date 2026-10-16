Le gag in italiano e in inglese, la risposta su Lautaro e la battuta sullo stipendio: tutta l'intervista VIDEO di Malen

Sul nostro canale Youtube l'incontro tra il direttore Zazzaroni e l'attaccante della Roma: da non perdere
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2 min

Pubblicato il 16.10.2026, 18:01 (Aggiornato il 16.10.2026, 18:09)

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Se contro il Genoa Donyell Malen dovesse mancare troppo ai tifosi della Roma, ci sono due considerazioni da fare. La prima: salterà solo una partita per squalifica, ci sarà contro lo Slovan in coppa e il Napoli in campionato. La seconda: è disponibile sul nostro canale Youtube l'intervista del direttore Ivan Zazzaroni. Un Malen inedito al suo primo podcast in Italia, un episodio speciale di "Tutto in piazza" che racconta l'incontro con il giocatore che ha avuto l’impatto più impressionante degli ultimi anni sul campionato. L’amore di Roma, il rapporto con Gasperini, il feeling con Dybala, i complimenti a Pisilli e Koné: tanti i temi affrontati dall'attaccante giallorosso.

Malen o Lautaro? Ecco la scelta

In un misto di italiano e inglese, tra battute e riflessioni più serie e con la promessa di rivedersi tra sei mesi per un'intervista in italiano, Malen si racconta a Zazzaroni e risponde anche a una domanda diretta di quelle viralissime sui social. Chi avrà scelto tra se stesso e Lautaro? La risposta su Youtube...

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