Le gag in italiano e in inglese, la risposta su Lautaro e la battuta sullo stipendio: tutta l'intervista VIDEO di Malen

Se contro il Genoa Donyell Malen dovesse mancare troppo ai tifosi della Roma, ci sono due considerazioni da fare. La prima: salterà solo una partita per squalifica, ci sarà contro lo Slovan in coppa e il Napoli in campionato. La seconda: è disponibile sul nostro canale Youtube l'intervista del direttore Ivan Zazzaroni. Un Malen inedito al suo primo podcast in Italia, un episodio speciale di "Tutto in piazza" che racconta l'incontro con il giocatore che ha avuto l’impatto più impressionante degli ultimi anni sul campionato. L’amore di Roma, il rapporto con Gasperini, il feeling con Dybala, i complimenti a Pisilli e Koné: tanti i temi affrontati dall'attaccante giallorosso.