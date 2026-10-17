Mora, Soulé e Castro: la Roma in “formato Under 21” vale un tesoretto

ROMA - L’emergenza spalanca le porte, il talento è pronto a prendersi la scena. Senza Dybala e Malen, la Roma si aggrappa alla freschezza dei suoi ragazzi per ritrovare slancio e lasciarsi alle spalle la notte amara contro il Real Madrid. Gasperini ridisegna l’attacco e consegna le chiavi a Castro, Soulé e Mora: tre giovani, un tridente da 120 milioni di euro e un’età media di appena 21 anni. L’Olimpico diventa il palcoscenico delle loro ambizioni, il Genoa di De Rossi il banco di prova per dimostrare che, anche quando i grandi assenti pesano, il futuro può trasformarsi in una risorsa immediata. Perché certe occasioni non si aspettano: si conquistano. E stasera, per i ragazzi giallorossi, è il momento di alzare la voce.

La serata speciale di Castro

Per Castro, 22 anni, sarà una serata speciale: per la prima volta partirà titolare con la maglia della Roma. La squalifica di Malen gli spalanca le porte, offrendogli la possibilità di conquistare spazio e convincere Gasp. La convocazione e l’esordio con l’Argentina durante l’ultima sosta internazionale gli hanno regalato entusiasmo e fiducia. Adesso dovrà trasformare quelle sensazioni in energia per dimostrare di poter essere molto più di un’alternativa. Paradossalmente il veterano dell’attacco stasera sarà Soulé. Contro il Real Madrid il ventitreenne ha mostrato una condizione straordinaria e ora vuole confermarsi. Qualità, accelerazioni e capacità di accendere la manovra: Matias è pronto a prendersi la scena. Con Castro, inoltre, condivide un legame speciale, nato ai tempi delle giovanili del Vélez. Un’amicizia che oggi ritrova a Roma, con la possibilità di trasformarsi in un’intesa preziosa anche sul campo.

Una Roma giovane

E poi c’è Mora che a diciannove anni ha dato spettacolo contro il Real Madrid. E con una personalità mica da poco. Dopo la prestazione contro i blancos il portoghese ha conquistato attenzione e curiosità anche tra i tifosi spagnoli. Una serata che ha alimentato le aspettative e che adesso dovrà trovare continuità in campionato. Anche per lui il Genoa rappresenta un’altra occasione per dimostrare di poter incidere. Tre ragazzi, tre storie diverse, un’unica missione: riaccendere la Roma. La linea verde, però, non si ferma all’attacco. Nell’emergenza a centrocampo potrebbe essere convocato il Primavera Francesco Panico, mentre Pisilli è pronto a partire titolare. Sembra già un veterano, ma ha appena 22 anni e avrà il compito di garantire energie e personalità in un reparto decimato.

Sulla fascia destra toccherà invece a Lulli, appena 19 anni, prendere il posto di Molina. Wesley, 23 anni, agirà a sinistra, con Rensch, anche lui ventitreenne, come alternativa in panchina. I giocatori sopra i 24 anni saranno soltanto cinque: una Roma giovanissima, costretta a reinventarsi ma determinata a non perdere la propria identità. Dopo il Real Madrid serve una risposta immediata. Il Genoa è l’occasione per ripartire e dare continuità al cammino in campionato. Le assenze pesano, ma possono aprire nuove strade: per Castro, Soulé, Mora, Pisilli e Lulli è il momento di prendersi responsabilità e dimostrare che il futuro può cominciare già stasera.