Mourinho: "Non ci sono parole per questa accoglienza"

Roma pazza di Mourinho, spunta un curioso retroscena prima del Real: l'incontro, il regalo e la lettera della Curva Sud

Alcuni rappresentanti del tifo giallorosso, prima della partita, hanno consegnato al tecnico un regalo speciale: "Grazie per averci ridato la capacità di sognare"
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3 min

Pubblicato il 17.10.2026, 10:31 (Aggiornato il 17.10.2026, 10:43)

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L'accoglienza all'Olimpico dei tifosi della Roma per Mourinho è stata da brividi. Cori, coreografia e striscioni, la Curva Sud e tutto il resto della stadio hanno regalato al loro ex allenatore un tributo speciale durante la notte di Champions contro il Real Madrid. E José non ha potuto rimanere indifferente, salutando gli spalti e lanciando un bacio. Il grande affetto per Mou dimostrato durante la partita, però, è stato il prosieguo di un altro gesto d'amore che i tifosi hanno voluto tributare al tecnico portoghese.

 

L'omaggio dei tifosi della Roma a Mourinho: cori e striscioni e quelle due scritte in latino....
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La lupa e la lettera della Curva Sud per Mourinho

Prima del fischio d'inizio della sfida di Champions, vinta poi dal Real 4-3 dopo una grande rimonta nei minuti finali, alcuni rappresentanti della Curva Sud hanno consegnato a Mourinho una lupa capitolina in bronzo del 1925 di J. Cuevas, unitamente a una lettera, che recita: "Mister, non ci hanno dato il tempo di ringraziarLa e di salutarLa e quindi lo facciamo oggi. Grazie per averci ridato dignità, orgoglio e la capacità di sognare. Questo vale di più di qualsiasi vittoria. Qualcuno di noi che oggi non c’è più disse "non abbiamo vinto molto, ma è bastato vincere una volta per dire che avevamo vinto più di tutti". Siamo quindi venuti da Lei a nome dell’intera Curva Sud per dirLe grazie. Questa lupa capitolina significa che Roma La riconosce come suo figlio. Grazie per sempre Mister. La Curva Sud".

 

 

La risposta di Mourinho

Ecco perché poi José, dopo l'omaggio prima e durante la gara, ha scritto questo bellissimo post social: "Quando i momenti più belli di una lunga carriera non sono né i gol né le vittorie, ma piuttosto emozioni per le quali posso solo esprimere umilmente la mia gratitudine. Grazie Roma, grazie romanisti. Emozioni e eterna gratitudine a voi. Jose".

 

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