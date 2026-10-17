Svilar non si ferma: prosegue il recupero, il video in palestra fa ben sperare i tifosi

Svilar e il recupero sui social

Non è la prima volta che Svilar rende pubblico il suo percorso riabilitativo. Due giorni fa, con un post su Instagram, aveva mostrato il tutore e il lavoro su ellittica, cyclette e leg press, accompagnando le immagini con una citazione di Bruce Lee e un messaggio di fiducia: "Anche questa passerà". L’infortunio è nato da un episodio quasi banale a Trigoria. Durante un tuffo in allenamento, il portiere ha caricato il peso sul piede destro per darsi la spinta e il quinto dito ha ceduto. Gasperini aveva parlato di una frattura da stress non scomposta nella parte inferiore del dito, che richiederà almeno un mese di guarigione.

La frattura e i tempi di recupero

L’ortopedico Alessandro Piperno, interpellato ai nostri microfoni, ha spiegato che questo tipo di lesione nasce da un sovraccarico dell’osso e comporta un’interruzione solo parziale del segmento, quindi senza rischio di scomposizione. Il fatto che le parti restino allineate favorisce una guarigione più rapida. Per i tifosi c’è anche una rassicurazione: se trattate correttamente, queste fratture tendono a risolversi del tutto senza conseguenze sulla prestazione atletica. Lo stop del portiere però inevitabilmente pesa sul calendario fitto dei giallorossi: la Roma ha affrontato e affronterà 9 partite in 27 giorni senza il suo portiere titolare. Fino alla prossima sosta tra i pali c’è Gollini, mentre l’obiettivo di Svilar è tornare a disposizione dopo la pausa per le nazionali di novembre