Svilar torna in palestra... con il tutore al piede

Svilar non si ferma: prosegue il recupero, il video in palestra fa ben sperare i tifosi

Il portiere della Roma ha pubblicato su Instagram un’altra seduta in palestra dopo la frattura al dito del piede: rientro previsto dopo la pausa per le nazionali di novembre
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Pubblicato il 17.10.2026, 13:58

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Squat su box con il bilanciere carico: Mile Svilar continua a lavorare in palestra. Il portiere della Roma ha pubblicato nelle storie del suo profilo ufficiale di Instagram un video in cui si allena per rinforzare la parte inferiore del corpo dopo la frattura al dito del piede subita nelle scorse settimane. L’aggiornamento arriva nel giorno di Roma-Genoa, partita che Svilar sarà costretto a seguire da fuori, mentre prosegue senza pause il suo percorso verso il rientro tra i pali.

 

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Svilar e il recupero sui social

Non è la prima volta che Svilar rende pubblico il suo percorso riabilitativo. Due giorni fa, con un post su Instagram, aveva mostrato il tutore e il lavoro su ellittica, cyclette e leg press, accompagnando le immagini con una citazione di Bruce Lee e un messaggio di fiducia: "Anche questa passerà". L’infortunio è nato da un episodio quasi banale a Trigoria. Durante un tuffo in allenamento, il portiere ha caricato il peso sul piede destro per darsi la spinta e il quinto dito ha ceduto. Gasperini aveva parlato di una frattura da stress non scomposta nella parte inferiore del dito, che richiederà almeno un mese di guarigione.

 

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La frattura e i tempi di recupero

L’ortopedico Alessandro Piperno, interpellato ai nostri microfoni, ha spiegato che questo tipo di lesione nasce da un sovraccarico dell’osso e comporta un’interruzione solo parziale del segmento, quindi senza rischio di scomposizione. Il fatto che le parti restino allineate favorisce una guarigione più rapida. Per i tifosi c’è anche una rassicurazione: se trattate correttamente, queste fratture tendono a risolversi del tutto senza conseguenze sulla prestazione atletica. Lo stop del portiere però inevitabilmente pesa sul calendario fitto dei giallorossi: la Roma ha affrontato e affronterà 9 partite in 27 giorni senza il suo portiere titolare. Fino alla prossima sosta tra i pali c’è Gollini, mentre l’obiettivo di Svilar è tornare a disposizione dopo la pausa per le nazionali di novembre

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