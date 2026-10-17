I convocati per Roma-Genoa: out cinque big, Gasperini si affida a Paratici
Il tecnico giallorosso Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Roma-Genoa, in programma questa sera, alle 20:45, allo Stadio Olimpico. Diverse le assenze pesanti, tanto che per completare la panchina entrano nell'elenco anche quattro giovani della Primavera. Tra questi anche Lorenzo Paratici, figlio di Fabio, direttore sportivo della Fiorentina.
Paratici sulle orme del suo idolo Dybala
Un sogno nel sogno la prima chiamata per il classe 2008, che tecnicamente sostiuirà il suo idolo Dybala, accolto insieme al papà quando era appena un bambino nel giorno del suo sbarco a Torino, per indossare la maglia della Juve. Sbarcato alla Roma in prestito dalla Sampdoria la scorsa stagione, Lorenzo si era ritrovato in campo come titolare in prima squadra per l'amichevole della squadra di Gasperini contro il Roma City, mettendosi subito in mostra con una tripletta. Attaccante di razza, ha confermato tutte le sue qualità con la Primavera, ritagliandosi un'altra giornata da grande protagonista in Youth League, nell'incredibile rimonta contro il Fenerbahce. Oggi la prima chiamata ufficiale e la speranza del sospirato debutto in Serie A.
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