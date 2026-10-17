Castro fa ridere tutti: "Lulli merita il gol. Lavora come un... cane". Poi sul paragone con il gol di Lavezzi...

Lulli felice per il primo gol in Serie A

"Sono felicissimo, è un grande sogno che si realizza - ha detto ai microfoni di 'Sky' il giovane Lulli, esterno classe 2007 cresciuto nel vivaio giallorosso e al suo primo gol in Serie A -. Devo continuare a lavorare come sto facendo. Ringrazio i compagni e il mister, sono molto contento. Dobbiamo pensare alle prossime partite, che sono tante, e continuare così. Sono un gruppo che mi mette a mio agio, ragazzi d'oro, mi incitano a puntare e a far vedere le mie qualità. Il dribbling, l'uno contro uno, è quello che devo fare e che mi sento di fare. Cerco di farlo sempre. Non sempre mi riesce tutto, ma devo continuare senza paura e affrontare ogni partita al massimo".

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Castro fa ridere tutti dopo Roma-Genoa

Raggiante dopo la vittoria sul Genoa anche Castro, che aveva il compito di non far rimpiangere lo squalificato Malen e ha sbloccato il match con una magia già paragonata sui social a quella di un suo connazionale: "Lavezzi? Siamo stati insieme alla partita di addio di Messi, conosco il gol simile che ha fatto con il Napoli contro il Milan", ha spiegato l'attaccante argentino classe 2004, acquistato in estate dal Bologna. Sempre Castro ha poi fatto i complimenti a Lulli: "Lavora tantissimo, come... un cane - ha detto scherzando -. Va, va, va e impara. Siamo tutti felici per lui".

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