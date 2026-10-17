Castro fa ridere tutti: "Lulli merita il gol. Lavora come un... cane". Poi sul paragone con il gol di Lavezzi...
ROMA - Le numerose assenze e il turnover deciso da Gian Piero Gasperini dopo l'amaro ko incassato in Champions League contro il Real Madrid di José Mourinho hanno 'regalato' un'opportunità a Santiago Castro e a Emanuele Lulli, che l'hanno colta a volto decidendo con una rete ciascuno il match dell'Olimpico contro il Genoa dell'altro grande ex giallorosso Daniele De Rossi, valido per la 7ª giornata di Serie A e terminato con il punteggio di 2-0.
Lulli felice per il primo gol in Serie A
"Sono felicissimo, è un grande sogno che si realizza - ha detto ai microfoni di 'Sky' il giovane Lulli, esterno classe 2007 cresciuto nel vivaio giallorosso e al suo primo gol in Serie A -. Devo continuare a lavorare come sto facendo. Ringrazio i compagni e il mister, sono molto contento. Dobbiamo pensare alle prossime partite, che sono tante, e continuare così. Sono un gruppo che mi mette a mio agio, ragazzi d'oro, mi incitano a puntare e a far vedere le mie qualità. Il dribbling, l'uno contro uno, è quello che devo fare e che mi sento di fare. Cerco di farlo sempre. Non sempre mi riesce tutto, ma devo continuare senza paura e affrontare ogni partita al massimo".
Serie A: la classifica aggiornata
Castro fa ridere tutti dopo Roma-Genoa
Raggiante dopo la vittoria sul Genoa anche Castro, che aveva il compito di non far rimpiangere lo squalificato Malen e ha sbloccato il match con una magia già paragonata sui social a quella di un suo connazionale: "Lavezzi? Siamo stati insieme alla partita di addio di Messi, conosco il gol simile che ha fatto con il Napoli contro il Milan", ha spiegato l'attaccante argentino classe 2004, acquistato in estate dal Bologna. Sempre Castro ha poi fatto i complimenti a Lulli: "Lavora tantissimo, come... un cane - ha detto scherzando -. Va, va, va e impara. Siamo tutti felici per lui".
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS