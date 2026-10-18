De Roon si è preso la Roma, ecco come ha fatto: il retroscena dell'ex ct De Boer

I gol di Malen e il fosforo di De Roon. C'è un forte marchio orange sull'ottimo avvio di stagione della Roma di Gian Piero Gasperini, che ha rilanciato l'attaccante nel ruolo di centravanti e ha accolto in estate il centrocampista, già suo fedelissimo ai tempo dell'Atalanta. Applausi dai tifosi e dalla critica per i due olandesi, elogiati anche dal loro connazionale Frank De Boer , che ora fa coppia con il gemello Ronald nel padel come faceva un tempo sui campi da calcio.

De Roon e il retroscena dell'ex ct olandese Frank De Boer

"De Roon è un po' come Dirk Kuijt ai nostri tempi, capace di giocare ad alti livelli al Feyenoord e poi di confermarsi al Liverpool - ha detto il 56enne Frank De Boer, ct dell'Olanda dal settembre del 2020 al giugno del 2021, a margine della tappa olandese dell'EA7 World Legends Padel Tour -. È un calciatore molto intelligente, un vero leader e tutti lo amano perché sanno che in ogni partita darà più del 100% per loro. È per questo che gli allenatori lo amano, perché mette in campo tutto quello che vogliono da un calciatore: professionalità, dedizione e mentalità vincente".

Gli elogi per Malen e per la Roma di Gasperini

Così invece su Malen: "Ha qualità speciali. Sa sempre come puntare la porta e spostarsi il pallone per fare gol - ha spiegato l'ex centrocampista di AJax e Barcellona parlando dell'attaccante -. Ha molta fiducia ora e spero che la trovi anche nell'Olanda. È un gran giocatore e una persona fantastica, amo vederlo ogni volta giocare con la maglia della Roma. Il tecnico gli ha dato fiducia ma lui sa anche di dover lavorare tanto e questa combinazione sta portando successi ai giallorossi. Gasperini ha fatto grandi cose all'Atalanta e De Roon mi ha detto che è un allenatore fantastico e che i suoi allenamenti sono davvero molto duri. Tutto questo si vede nella Roma di oggi - ha sottolineato Frank De Boer -, che mostra un'ottima condizione e combatte in campo. Sono contento che Malen possa lavorare con un tecnico come lui".