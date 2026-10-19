Le trecento gioie di Gasperini: Roma, serie aperta
ROMA - Per la prima vittoria in Serie A cambiò addirittura modulo, rinnegando il credo della difesa a tre pur di dare una sterzata positiva alla stagione del Grifone neopromosso. Era il 26 settembre 2007: Genoa-Udinese 3-2, tripletta di Borriello, coi rossoblù del Gasp schierati 4-1-4-1 e in dieci per un tempo a causa dell’espulsione del portiere Rubinho. «Questa vittoria ci voleva per sbloccarci psicologicamente», disse Gian Piero a fine partita. Chissà cosa avrebbe pensato, quella sera, se gli avessero detto che 19 anni dopo avrebbe riportato la Roma in Champions in seguito a nove stagioni praticamente sempre al vertice con l’Atalanta, ma soprattutto che in una sera d’autunno avrebbe centrato le 300 vittorie in A proprio contro il Genoa. La chiusura del cerchio ne apre già un altro che si spalanca sul mito: il tecnico di Grugliasco è infatti soltanto il quinto allenatore a raggiungere questo obiettivo dopo Trapattoni, fermatosi a 352 successi, Allegri, ora a quota 325, Spalletti (306) e Rocco, il prossimo nel mirino con le sue 302 vittorie. Il podio non è distante.
A Palermo Gasp ha raggiunto i 50 successi, con l’Atalanta i 100 e i 200. A Roma ha festeggiato quota 300 su un totale di 644 panchine nel massimo campionato. I punti fatti? 1054, quindi 1,64 a partita. Ma in giallorosso la sua media è molto più alta e fa 1,86. Domani, contro lo Slovan, siederà per la 59ª volta sulla panchina della Roma, a Napoli toccherà quota 60. Col numero di vittorie ha già doppiato quello delle sconfitte (33 successi, 16 ko) e dall’inizio della passata stagione la sua squadra ha segnato 98 gol. Un paio di esultanze e poi potrà celebrare un altro record.
La serie positiva di Gasperini alla Roma
Ma c’è una statistica che più di altre rende orgoglioso Gasperini e riguarda la serie positiva aperta da Pasqua. Il 5 aprile del 2026 la Roma uscì con le ossa rotte da San Siro - 5-2 per l’Inter - e in molti pensarono che le ambizioni Champions di Mancini e compagni fossero naufragate definitivamente. Da allora, però, il ritmo della Gasp band è stato incessante: con sei vittorie (Pisa, Bologna, Fiorentina, Parma, Lazio e Verona) e un pareggio (Roma-Atalanta 1-1) s’è arrampicata fino al terzo posto, poi con altri 5 successi (Fiorentina, Lecce, Atalanta, Torino e Genoa) più due pari (Inter e Como) è rimasta lassù, fino a candidarsi con autorevolezza come anti-Inter. Tra le ultime 7 del 2025-26 e le prime 7 del 2026-27 sono ben 14 i risultati utili consecutivi della Roma di Gasp in A. Gli stessi che raggiunsero Spalletti da ottobre 2007 a gennaio 2008 e Capello da agosto a dicembre 2003. A quota 15 c’è Mazzone (nel 1994), a 16 e 17 due diverse Roma di Garcia. Le due strisce più lunghe da quando ogni vittoria vale tre punti appartengono a Capello l’anno dopo lo scudetto (in A la Roma non perse da settembre 2001 a marzo 2002) e di Ranieri nella stagione del tricolore sfiorato (da novembre 2009 ad aprile del 2010): in entrambi i casi, 24 risultati utili consecutivi.
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