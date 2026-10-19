Le trecento gioie di Gasperini: Roma, serie aperta

ROMA - Per la prima vittoria in Serie A cambiò addirittura modulo, rinnegando il credo della difesa a tre pur di dare una sterzata positiva alla stagione del Grifone neopromosso. Era il 26 settembre 2007: Genoa-Udinese 3-2, tripletta di Borriello, coi rossoblù del Gasp schierati 4-1-4-1 e in dieci per un tempo a causa dell’espulsione del portiere Rubinho. «Questa vittoria ci voleva per sbloccarci psicologicamente», disse Gian Piero a fine partita. Chissà cosa avrebbe pensato, quella sera, se gli avessero detto che 19 anni dopo avrebbe riportato la Roma in Champions in seguito a nove stagioni praticamente sempre al vertice con l’Atalanta, ma soprattutto che in una sera d’autunno avrebbe centrato le 300 vittorie in A proprio contro il Genoa. La chiusura del cerchio ne apre già un altro che si spalanca sul mito: il tecnico di Grugliasco è infatti soltanto il quinto allenatore a raggiungere questo obiettivo dopo Trapattoni, fermatosi a 352 successi, Allegri, ora a quota 325, Spalletti (306) e Rocco, il prossimo nel mirino con le sue 302 vittorie. Il podio non è distante.

A Palermo Gasp ha raggiunto i 50 successi, con l’Atalanta i 100 e i 200. A Roma ha festeggiato quota 300 su un totale di 644 panchine nel massimo campionato. I punti fatti? 1054, quindi 1,64 a partita. Ma in giallorosso la sua media è molto più alta e fa 1,86. Domani, contro lo Slovan, siederà per la 59ª volta sulla panchina della Roma, a Napoli toccherà quota 60. Col numero di vittorie ha già doppiato quello delle sconfitte (33 successi, 16 ko) e dall’inizio della passata stagione la sua squadra ha segnato 98 gol. Un paio di esultanze e poi potrà celebrare un altro record.