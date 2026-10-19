Roma, arriva lo Slovan tra assenze e giovani

Roma, la febbre d’Europa accende l’Olimpico: già venduti 63 mila biglietti

La voglia di Champions si fa sentire e accende la città: i tifosi si preparano a diventare ancora una volta il cuore pulsante della passione romanista
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Jacopo Aliprandi
Jacopo Aliprandi

2 min

Pubblicato il 19.10.2026, 18:31

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L’entusiasmo non si ferma, anzi continua a crescere, alimentato dalle vittorie, dalle ambizioni e dalla voglia di vivere un’altra notte da protagonista. La Roma si prepara alla sfida di domani sera contro lo Slovan Bratislava con un Olimpico già pronto a vestirsi a festa: sono 63mila i biglietti venduti, un numero che racconta tutta la passione dei tifosi giallorossi e la voglia di accompagnare la squadra verso la prima vittoria in Champions League.

L’onda lunga della serata contro il Genoa non si è ancora esaurita. Il momento più che positivo della Roma, protagonista in campionato e in Europa, ha riacceso l’entusiasmo della gente, che adesso vuole spingere la squadra anche sul palcoscenico internazionale. La voglia d’Europa si fa sentire, il richiamo della Champions accende la città e l’Olimpico si prepara a diventare ancora una volta il cuore pulsante della passione romanista.

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Domani sera, contro la squadra di Yaya Touré, servirà anche la spinta del pubblico per inseguire un successo importante e dare continuità alle ambizioni giallorosse. E la corsa al biglietto non è ancora finita: i tagliandi resteranno disponibili fino a poche ore prima del fischio d’inizio, con la possibilità di aumentare ulteriormente il numero degli spettatori.

La Roma conta sui suoi tifosi, sul calore della sua gente e su uno stadio capace di trasformarsi in una spinta irresistibile. L’obiettivo è riempire l’Olimpico, colorarlo di giallorosso e accompagnare la squadra in una notte in cui il sostegno del pubblico può fare la differenza. Perché l’Europa chiama, la Roma vuole rispondere e la sua gente è pronta a esserci.

 

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