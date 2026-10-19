Totti: "L'addio al calcio? Sono morto, mi sono sentito perso"

ROMA - Francesco Totti si racconta con sincerità, al Teatro Branccaccio , durante la presentazione del libro 'Oltre', scritto con Alessandro Alciato e incentrato su momenti della sua vita privata negli anni successivi all’addio al calcio del 2017: "I tifosi? Sono loro la parte più importante - le sue parole davanti a 1.600 spettatori - ho sempre cercato di mettermi da parte e far parlare il campo, sono di poche parole, ma stavolta mi hanno messo al muro, mi hanno fatto per forza fare questo libro, ero titubante. Ne devo fare un altro quando farò 60 anni. Sono stati 10 anni intensi e significativi che vanno oltre il campo".

L'ex capitano della Roma torna con la mente all'ultima partita della sua carriera, nel 2017: "Il 28 maggio di quell’anno per me è come fossi morto sotto un certo punto di vista , è stato un addio forzato, che non volevo e sentivo. È stato doloroso però alla fine è la normalità del calcio e di quel lavoro. Quando servi, servi, quando non servi non lo sei più. Ero l’ultimo a sapere di questa cosa, ho accettato a malincuore la decisione di quella dirigenza. E avevo paura a voltare pagina, non sapevo cosa trovavo, cosa volevo. Mi sono sentito perso. Di cosa ho paura? Della morte. Spero di continuare con questa voglia e passione che ho dentro”.

Totti: "Ho dato e ricevuto tanto amore"

Nel libro ricorre spesso la parola amore. "Ce n'è tanto in questo libro. È una parola molto forte e pesante. In questi 50 anni ho dato e ricevuto tanto amore, soprattutto dalla famiglia e dai figli e dal popolo, c’è stato un dare e avere semplice, trasparente, penso che questo per me sia la cosa più importante, ho fatto il lavoro che ho sempre voluto. Questo per me è stato un amore vero, non è semplice trasformare quello che pensi. In quel momento ero sicuro di me stesso. Spero di aver fatto entrare questo amore". In sala al Brancaccio, tra gli altri, la fidanzata Noemi Bocchi, Arianna Mihajlovic, moglie di Sinisa Mihajlovic, l’ex giocatore Vincent Candela.

Il ricordo di Mihajlovic

Totti ha avuto un pensiero per Mihajlovic, morto di leucemia a 53 anni nel 2022: "Sinisa è stato fondamentale, è arrivato al momento giusto, quando venne a Roma ero il suo tassinaro, lo portavo in giro da tutte le pari pur non conoscendola bene. Era un rapporto che andava oltre il campo, una persona fantastica, era socievole e sorridente. Non ti faceva mancare mai niente, aveva un carattere forte e buono. Per me è ancora qui, una persona come lui non può andare va". La prefazione del libro è di Carlo Ancelotti. "C’è un piccolo rammarico per i tempi mi sarebbe piaciuto che Ancelotti mi avesse allenato. Ha fatto una bella prefazione",