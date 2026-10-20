Retroscena Dybala: l’edema che ha nascosto la lesione e le sue condizioni

ROMA - La paura è durata il tempo di una risonanza, poi Paulo Dybala ha potuto tirare un sospiro di sollievo . La Joya si è fermata, ma stavolta senza drammi: una piccolissima lesione al gemello del polpaccio destro , un contrattempo di poco conto che non cambia i programmi della Roma e soprattutto non riaccende gli spettri del passato . Qualche giorno di riposo, la ripresa graduale con il gruppo e la voglia di tornare presto protagonista. Gasperini lo aspetta , i tifosi anche : l’obiettivo è riabbracciare l’argentino tra circa una settimana, con lo sguardo rivolto alla gara di campionato contro l’Udinese, e alla trasferta di Manchester. Nessun allarme rosso come in passato, solo un pit stop prima di tornare a fare coppia con Malen.

Infortunio Dybala, il retroscena

Sicuramente sia Paulo che Gasp si aspettavano un rientro in settimana dopo essersi fermato contro il Real Madrid e aver saltato precauzionalmente (così pensava lo staff medico) la partita contro il Genoa. Dopo i primi esami al polpaccio, infatti, non sembravano esserci problemi particolari, tanto che il tecnico aveva pensato di portarlo in panchina già contro il club ligure, sabato scorso. Poi, insieme allo staff, ha preferito non rischiare. Domenica, durante un allenamento completo a Trigoria, Paulo ha avvertito ancora un leggero fastidio: da qui la decisione di sottoporlo a una nuova risonanza che ha individuato una piccola lesione inizialmente nascosta da un edema. I medici giallorossi lo hanno rassicurato: niente di preoccupante. Solo una seccatura in più che domenica lo ha costretto a dare forfait anche alla presentazione del docufilm su Edoardo Bove, suo grande amico.