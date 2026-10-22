Gasperini incontentabile: cosa chiede alla squadra. E la Roma ascolta…

ROMA - La locomotiva del gol non fa fermate e tira dritta fino alla meta, sfrecciando sui binari del futuro. "Si può sempre fare meglio, a volte ci specchiamo troppo nella nostra bravura", dice Gasp, il martello che non s’accontenta neppure di un quattro a zero in Champions League, dopo aver sfondato quota 100 gol da allenatore nella Capitale. Quella di Malen dal dischetto contro lo Slovan Bratislava è stata la rete numero centouno segnata dai calciatori di Gian Piero dal 23 agosto 2025 (Roma-Bologna 1-0, gol di Wesley), cioè in 423 giorni di calcio propositivo. Ma i gol sono in realtà 102 uscendo dai meriti dei singoli visto che uno, l’anno scorso in Europa League, lo segnò nella propria porta un avversario, l’irlandese Liam Scales del Celtic. La tripla cifra che i romanisti sentono loro - e solo loro - l’avrebbe raggiunta Niccolò Pisilli sotto la Curva Sud un minuto dopo aver ereditato la fascia da capitano da Lorenzo Pellegrini, sotto lo sguardo di Francesco Totti in tribuna. Che storia. Meno romantica, ma comunque efficace, la narrazione che conteggia nel bottino romanista l’autogol del Celtic e assegna dunque il 100° non a Niccolò bensì a Molina, l’autore del 2-0 contro lo Slovan. In ogni caso, cambia poco. Tutto questo ben di dio il signor Gasp lo ha accumulato in 59 diverse partite sulla panchina della Roma: 49 nella passata stagione e 10 in questa. Nelle ultime dieci uscite il dato è letteralmente schizzato in alto: tra Serie A e Champions il pubblico si è alzato in piedi 24 volte.

Calcio Emozione Pisilli, in gol nella prima da capitano come fece Totti Guarda il video La svolta dell'attacco della Roma Sembra tanto, e in effetti lo è. Provate a ricordare cos’era la Roma prima di metà gennaio; prima dell’arrivo del marziano olandese, per intenderci: avevamo davanti agli occhi una squadra che creava abbastanza pur concretizzando poco, al punto da passare alla storia del campionato come la regina (sprecona) degli 1-0. Si parlava di difesa di ferro, più che di attacco scintillante.

Quella formazione aveva due centravanti in alternanza tra loro, Ferguson e Dovbyk, due da tre gol a testa nell’arco di un intero torneo, perennemente condizionati dagli infortuni e spesso fuori dagli schemi e dalla considerazione dell’allenatore. In qualche circostanza Gasp si trovò costretto a inventare Dybala o Baldanzi falsi nove, vista le scarse vene realizzative dell’irlandese e dell’ucraino. Al loro posto oggi ci sono Malen, appunto, e Castro, due che insieme hanno già fatto più gol in Serie A - 7 centri in 7 uscite - rispetto al totale dei due ex in 38 giornate, fermo a sei.