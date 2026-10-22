Senza Dybala e Pellegrini, la Roma a Napoli con il tridente obbligato: chi ci sarà con Malen

ROMA - La Roma all’assalto del Maradona, con la voglia di vincere e la necessità di stringere i denti. Gasperini martedì sera ha ritrovato Allegri in video collegamento tv , al termine delle sfide di Champions di giallorossi e Napoli, lanciando un messaggio che suona come una promessa e un avvertimento: "Sto arrivando Max!" . Parole che raccontano la voglia di prendersi Napoli, cancellare il pareggio beffa della scorsa stagione e continuare a correre in campionato. Ma per conquistare il Maradona, Gasp dovrà fare i conti con un attacco in emergenza.

Fuori Dybala, fuori Pellegrini: il tridente offensivo appare praticamente obbligato, con Mora a sinistra, Soulé a destra e Malen al centro . Un reparto che non difetta certo di qualità, ma che dovrà rinunciare a qualsiasi alternativa naturale sulla trequarti. Alle spalle del bomber olandese scalpita Castro, deciso a ritagliarsi altro spazio dopo l’eurogol contro il Genoa e il buon ingresso in campo contro lo Slovan Bratislava. Il centravanti vuole farsi trovare pronto, trasformando ogni minuto a disposizione in un’occasione per convincere GPG. Le soluzioni, però, restano ridotte al minimo. Il tecnico potrebbe avanzare Cristante al posto di Mora, ma così facendo impoverirebbe ulteriormente il centrocampo, dove Pisilli e De Roon rischierebbero di restare senza un’alternativa fresca a partita in corso, considerando l’assenza di Koné e quella di Pellegrini, utilizzabile anche in posizione più avanzata. Ecco perché la soluzione con Mora dal primo minuto appare la più probabile. Poche carte da giocare, dunque, ma nessuna intenzione di alzare bandiera bianca.

La partenza super della Roma

Gasp non cerca alibi e vuole spingere sull’acceleratore. L’obiettivo è prolungare la striscia positiva, provare a riprendersi il primo posto e soprattutto non perdere terreno da Inter e Lazio. I numeri, del resto, alimentano ambizioni e speranze: la Roma ha raccolto 17 punti nelle prime sette giornate di Serie A, frutto di cinque vittorie e due pareggi, centrando la miglior partenza dal 2014-15, quando i punti erano stati 18. Una vittoria a Napoli porterebbe i giallorossi a quota 20 dopo otto partite, terzo miglior bottino di sempre nella loro storia, alle spalle dei 21 punti del 2000-01 (scudetto) e dei 24 del 2013-14 (2° posto). Una spinta in più per affrontare una trasferta che può pesare tantissimo nella corsa al vertice. Al Maradona, insomma, la Roma non ha intenzione di snaturarsi. Emergenza o no, l’identità resta quella, così come la voglia di attaccare e colpire. E c’è anche un traguardo simbolico da inseguire: la rete numero 200 in Serie A contro il Napoli. Un appuntamento con la storia che rende ancora più stuzzicante la sfida, in un momento in cui ogni gol può trasformarsi in un mattone prezioso per le ambizioni giallorosse. Il Maradona attende, Allegri è avvisato e Gasperini prepara l’assalto nonostante le assenze. Perché la Roma vuole continuare a correre, inseguire la vetta e dimostrare che anche in emergenza può avere la forza di una grande squadra.