Batosta per la Roma: Lorenzo Pellegrini rischia un lungo stop

Un'altra batosta per la Roma. Dopo Svilar, Koné e Dybala anche Lorenzo Pellegrini si ferma. E l'infortunio è serio: lesione di alto grado in corrispondenza della giunzione muscolo-tendinea distale del muscolo semitendinoso della coscia destra, questo recita l'esito degli esami. L'ipotesi è che il capitano giallorosso potrebbe stare ai box circa due mesi. Tra due o tre settimane il centrocampista della Roma farà un nuovo controllo e in base a come si sarà riassorbito il versamento si avranno tempi più precisi.

Altro infortunio per Pellegrini Pellegrini ha alzato bandiera bianca durante la gara di Champions League contro lo Slovan Bratislava, dopo essere entrato nei primi due gol della Roma, trasformando la sua partita in una serata agrodolce. E pensare che Lorenzo era appena tornato dopo un altro guaio fisico: contro il Como, l'11 ottobre, il ritorno in campo, poi le presenze in successione contro Real Madrid, Genoa e Slovan, appunto. L'ultima sfida gli è costata di nuovo tanto e adesso Gasperini è davvero in emergenza. Se i due mesi di stop dovessero essere confermati, Pellegrini salterebbe circa dodici partite da qui in avanti, compreso il derby d'andata.