Scatta l’ora di Mora: Gasperini finora l’ha difeso, ora deve convincere
A Trigoria cadono come foglie d’autunno dagli alberi, vittime del calendario infernale e del logorio del calcio moderno, mentre un giovane prodigio tenta di mettere radici. Non c’è tempo per crescere, non esiste più nemmeno il lusso dell’adattamento quando bisogna scendere in campo ogni tre giorni e performare nella tormenta. Così Rodrigo Mora, il ragazzo dai colpi fenomenali che bisognava coccolare e svezzare con cura, già si ritrova centrale tra le pressioni. Gasperini aveva provato a proteggerlo quando nuotava nell’abbondanza: «Non potete pensare che a 19 anni si carichi la Roma sulle spalle». Ora è costretto a chiedergli di diventare decisivo, domani a Napoli per la sfida contro Allegri, e non solo. Pure se Mora, a dirla tutta, non appare in un gran momento né dal punto di vista fisico né dalla prospettiva squisitamente tecnica.
Roma, tocca. Mora: le idee di Gasperini per il Napoli
Dopo un avvio molto positivo, la luce che emetteva pare essersi un poco affievolita col passare delle settimane. D’accordo, con la nazionale Under 21 del Portogallo ha segnato un meraviglioso gol in rovesciata nell’ultima finestra Fifa. Eppure in giallorosso qualche intoppo c’è stato. Mora ha giocato titolare contro il Genoa e poi pure contro lo Slovan in Champions, in entrambi casi brillando a intermittenza. Prima di queste due partite aveva messo in scena un piccolo show nella mezza partita al cospetto del Real, seminando il panico nella fragile retroguardia di Mou. Al netto di sorprese, avrà una maglia anche a Napoli. Cristante è recuperato e potrebbe pure avanzare sulla trequarti, però la Roma a quel punto non avrebbe più cambi in mediana. E De Roon e Pisilli ne hanno già giocate tre di fila. Le assenze di Pellegrini (ieri la grave lesione che lo terrà fuori a lungo) e di Dybala (nel suo caso filtra ottimismo) suggeriscono a Gasp di evitare stravolgimenti dando un’altra occasione all’ex Porto. Sulla trequarti devastata dagli infortuni adesso abitano i soli Rodrigo e Soulé, i calciatori che nelle prime uscite stagionali erano in competizione tra loro. Mora giocò al debutto con la Fiorentina, a Matias toccò la seconda con il Lecce, poi Gasperini tornò sulla strada di Mora al terzo impegno contro l’Atalanta, quello in cui però l’argentino seppe invertire una volta per tutte la storia del ballottaggio con un assist e un gol nella rimonta finale. Da quel momento in avanti il ragazzo di Mar del Plata ha messo la freccia e l’altro ha cominciato a giocare sempre meno. Fino all’emergenza di queste settimane.
Mora, un investimento da far fruttare
«La Roma ha preso un talento immenso che farà felici i tifosi, incanterà tutti e con il lavoro di Gasp può diventare tra i migliori al mondo», ci raccontava il suo ex presidente, André Villas-Boas, l’uomo che ha ceduto soltanto di fronte a un’offerta articolata al punto da permettere ai Dragoni di incassare dall’operazione 50 milioni, di cui 25 subito. Anche il connazionale Mourinho ha speso parole al miele per Mora: «Talento incredibile, è un creativo che squilibra le partite». Rodrigo diventerà l’acquisto più costoso della storia della Roma ed è inevitabile, nonostante l’età, che i riflettori siano accesi su di lui. Quelli del Maradona già puntano sul centro-sinistra: se non ci sarà il campo largo bisognerà accontentarsi dei dribbling nello stretto, la specialità della casa.
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