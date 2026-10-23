Lulli rinnova con la Roma, accordo raggiunto: firmerà fino al 2031

Era nell'aria, ora ci siamo: Lulli e la Roma hanno raggiunto l'intesa per il rinnovo del contratto fino al 2031. Il vecchio accordo era in scadenza a giugno del 2027, il prolungamento era diventata una priorità per evitare rischi e non perdere un talento sbocciato con Gasperini, l’allenatore che un bel giorno ha detto al ragazzo "tu non te ne vai da qua, tu resti". E così è stato. Niente Avellino di Nesta, man mano Emanuele ha avuto sempre più fiducia da parte del tecnico, fino all'esordio in Serie A e al primo gol in maglia giallorossa contro il Genoa di De Rossi.