Cristante torna a disposizione di Gasperini: la lista dei convocati per il Napoli

La Roma si avvicina alla sfida contro il Napoli. Al maradona la sentita sfida tra le squadra di Gasperini e Allegri. Da una parte i giallorossi che vogliono mantenere l'imbattibilità in questo avvio di stagione e ilprimo posto insieme a Inter e Lazio. Dall'altra gli azzurri che, dopo qualche passaggio a vuoto, sono tornati a vincere in Champions League contro il Bodo/Glimt. Alla vigilia della sfida, i giallorossi hanno reso nota la lista dei convocati per Napoli-Roma.