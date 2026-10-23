Cristante torna a disposizione di Gasperini: la lista dei convocati per il Napoli
La Roma si avvicina alla sfida contro il Napoli. Al maradona la sentita sfida tra le squadra di Gasperini e Allegri. Da una parte i giallorossi che vogliono mantenere l'imbattibilità in questo avvio di stagione e ilprimo posto insieme a Inter e Lazio. Dall'altra gli azzurri che, dopo qualche passaggio a vuoto, sono tornati a vincere in Champions League contro il Bodo/Glimt. Alla vigilia della sfida, i giallorossi hanno reso nota la lista dei convocati per Napoli-Roma.
Roma, i convocati di Gasperini per il Napoli
La buona notizia per Gasperini è il ritorno di Bryan Cristante. Per un'infiammazione al ginocchio, il centrocampista aveva saltato le partite contro Como, Genoa e Real Madrid. Gasperini l'aveva inserito tra i convocati anche per la sfida di Champions contro lo Slovan Bratislava senza però farlo entrare in campo. Rimane out ancora Paulo Dybala: insieme a lui Pellegrini, Koné e Svilar.
Di seguito la lista completa dei giocatori che saranno a disposizione di Gasperini per la sfida contro il Napoli:
- Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini;
- Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi;
- Centrocampisti: Cristante, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora;
- Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Camara
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