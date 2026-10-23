Roma, con il Napoli tridente (quasi) obbligato

Cristante torna a disposizione di Gasperini: la lista dei convocati per il Napoli

Gasperini potrà di nuovo utilizzare il centrocampista in campionato, dopo il rientro per la sfida contro lo Slovan
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

2 min

Pubblicato il 23.10.2026, 18:43

RomaCristanteGasperini
RomaRoma Tutte le notizie sulla squadra

La Roma si avvicina alla sfida contro il Napoli. Al maradona la sentita sfida tra le squadra di Gasperini e Allegri. Da una parte i giallorossi che vogliono mantenere l'imbattibilità in questo avvio di stagione e ilprimo posto insieme a Inter e Lazio. Dall'altra gli azzurri che, dopo qualche passaggio a vuoto, sono tornati a vincere in Champions League contro il Bodo/Glimt. Alla vigilia della sfida, i giallorossi hanno reso nota la lista dei convocati per Napoli-Roma.

 

Cristante concentrato, Rensch se la ride, Gasperini pensieroso: la Roma in viaggio verso Napoli
Guarda la gallery

 

Roma, i convocati di Gasperini per il Napoli

La buona notizia per Gasperini è il ritorno di Bryan Cristante. Per un'infiammazione al ginocchio, il centrocampista aveva saltato le partite contro Como, Genoa e Real Madrid. Gasperini l'aveva inserito tra i convocati anche per la sfida di Champions contro lo Slovan Bratislava senza però farlo entrare in campo. Rimane out ancora Paulo Dybala: insieme a lui Pellegrini, Koné e Svilar.

 

Napoli-Roma, le probabili formazioni di Allegri e Gasperini
Guarda la gallery

 

Di seguito la lista completa dei giocatori che saranno a disposizione di Gasperini per la sfida contro il Napoli:

  • Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini;
  • Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi;
  • Centrocampisti: Cristante, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora;
  • Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Camara

Tutte le news
Roma

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS