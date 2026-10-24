Gasperini in emergenza, contro il Napoli il trio mai visto: ecco come scenderà in campo la Roma
ROMA - C’è sempre una prima volta, anzi, ben cinque. L’emergenza in attacco costringe il tecnico a mischiare le carte e a provare l’ennesima combinazione, la quinta diversa in undici partite stagionali. Ecco quindi un altro tridente inedito: Soulé e Mora alle spalle di Malen. Una soluzione mai provata finora dal primo minuto, nata dalla necessità ma ricca di curiosità. Al Maradona serviranno fantasia, imprevedibilità e capacità di colpire negli spazi: qualità che i tre giallorossi proveranno a mettere al servizio della squadra. Finora Gasp ha alternato diverse soluzioni per trovare gli equilibri giusti e sopperire alle assenze. La coppia Soulé-Dybala alle spalle di Malen è stata utilizzata cinque volte, mentre Mora-Dybala-Malen è stata schierata in due occasioni. Si sono viste anche le combinazioni che hanno coinvolto Pellegrini e Castro, fino a quella nuova di oggi pomeriggio a Napoli.
Tutto su Malen
La certezza del tecnico ha un nome e cognome. Donyell Malen. Nove gol in nove partite stagionali tra campionato e Champions, autore della doppietta al Maradona la scorsa stagione che ha regalato la speranza dei tre punti prima del pari di Alisson. Il bomber della Roma è inevitabilmente l’uomo più atteso della partita, il giocatore su cui la Romasi affida ciecamente anche per far girare al meglio il tridente inedito.
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